Francesca De Andrè non si smentisce. Anche negli ultimi giorni di permanenza nella casa del GF 16, la nipote di Faber finisce nel ciclone. La De Andrè non ha digerito le parole di Gianmarco Onestini, che l’ha accusata di essere troppo aggressiva. Francesca si è sfogata nel giardino con Gennaro Lillio ed ha espresso accuse veramente troppo pesanti nei confronti del fratello di Luca Onestini. Siamo sicuri che anche questa volta il Grande Fratello chiuderà un occhio.

Francesca De Andrè, accuse choc contro Gianmarco Onestini

Le parole di Gianmarco Onestini hanno colpito nel segno. Francesca De Andrè si è sentita scottata e si è subito sfogata con Gennaro Lillio. Le sue parole, però, sono state veramente pesanti e meriterebbero almeno un richiamo ufficiale da parte di Barbara D’Urso. La De Andrè infatti, parlando con Gennaro in giardino, ha esclamato: “Prendi la tua amica Gianmarca e portala qui. E se qualcuno mi dice qualcosa prendo una mazza da baseball e faccio razzie“.

Non sappiamo da dove iniziare e dove finire. Ogni frase contiene un’accusa e le sue esclamazioni sono veramente troppo pesanti. Non meritano un commento, speriamo solo che siano redarguite dal Grande Fratello e che non passino inosservate come spesso è successo durante questa edizione.

Video con le accuse della De Andrea

Gianmarco Onestini difeso dal fratello Luca: le sue parole

Gianmarco Onestini è stato difeso fuori dalla casa dal fratello Luca. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato il video incriminato tra le stories di Instagram ed ha scritto:

Poverina si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle che pensiamo tutti, facendola scendere dal piedistallo! E ora ripartono le buffonate da bulletta. Mi meraviglio di come gli altri non abbiano il coraggio di dirle niente e anzi le facciano pure da schiavi

Luca Onestini questa sera non sarà presente in puntata. L’ex tronista ha voluto sottolineare “per decisione di altri“.