Francesca Cipriani ospite a Mattino Cinque racconta dei suoi ritocchini, ma in particolare dell’ultimo intervento per diventare ancora più curvy. La ex concorrente de La Pupa e il Secchione, infatti, rivela di essersi rifatta i glutei per essere ancora più curvy!

A Mattino Cinque si parla del dilemma “curvy o slim” e Francesca Cipriani è intervenuta raccontando la sua bellezza curvy. A pochi giorni dal Natale, la showgirl si regalata a un ritocchino ai glutei dal chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Dopo l’intervento la Cipriani è davvero al settimo cielo:”Sono una vera porta aerei”.