Francesca Chillemi ospite da Francesca Fialdini a ‘Da noi… a ruota libera’, il talk show andato in onda oggi pomeriggio, domenica 10 marzo 2024, su Rai1. L’attrice ha parlato della fiction che la vede protagonista nei panni di Azzurra dal titolo ‘Che Dio ci aiuti’: “Azzurra? Non l’ho dimenticata. Torna e lo fa alla grande”. Poi, la Chillemi si lascia andare a una confessione: “Da ragazza ho vissuto una relazione difficile, non ho chiesto aiuto”.

Francesca Chillemi, spoiler a “Da noi…a ruota libera” su ‘Che Dio ci aiuti’

L’attrice Francesca Chillemi si racconta senza filtri da Francesca Fialdini a “Da noi…a ruota libera”. Parlando di relazioni tossiche e di ‘manipolatori’, temi trattati nel suo ultimo spettacolo a teatro l’attrice dichiara: “Ho imparato che i campanelli d’allarme esistono, possono arrivare da come ci si sente all’interno di una relazione. Capita di non avere la stessa importanza dall’altro, perché il manipolatore vede solo se stesso e non riconosce i tuoi spazi. E’ lì che bisogna iniziare a farsi delle domande”.

L’attrice parla anche per esperienze personali: “Ho vissuto delle situazioni spiacevoli da ragazza, quando non avevo ancora coscienza o strumenti per affrontarle – il suo racconto -. Ma non chiesi aiuto, perché avevo paura di portare queste difficoltà anche in altre vite. Oggi invece penso che ci siano cose che non devono essere affrontare da sole. Tornassi indietro, direi alla vecchia Francesca di parlarne, di non tenersi niente dentro, perché lei non ha fatto niente di male”.

Chillemi si Azzurra di Che Dio ci Aiuti

In chiusura, la Chillemi, ex Miss Italia, amatissima dal grande pubblico televisivo, durante l’intervista fa una rivelazione sul suo personaggio di Azzurra, che interpreta in ‘Che Dio ci aiuti’: “Azzurra sta tornando, è nel mio cuore. Non l’ho dimenticata. Non si sanno ancora i tempi, ma torna e torna alla grande quest’anno”.