Francesca Chillemi è splendida nel suo abito fucsia alla premiere italiana organizzata da Disney e Medicinema di Cip e Ciop agenti speciali in arrivo su Disney Plus in cui presta la voce a Scheggia, un ruolo piccolo ma importante per lei all’esordio nel mondo del doppiaggio dei cartoni animati: “Sembra banale dire divertente ma è stato così, era la mia prima esperienza nel doppiare un personaggio. Mi piace tantissimo perché è dinamico e divertente. Sono arrivata un po’ impaurita al doppiaggio, non sapevamo se avremmo dovuto trovare una voce diversa per darle un carattere ma con Leslie il direttore del doppiaggio l’abbiamo tenuta simile. L’americano è anche un po’ più difficile da doppiare, è più veloce nel fare arrivare i messaggi quindi dovevamo dire le stesse cose con più parole nello stesso frame”.



Quando le chiediamo a chi sia più simile dei due protagonisti non si sbilancia molto: “Forse sono più simile a Ciop perché sono una sognatrice, però ho molto di Cip perché c’è sempre qualcosa che mi tiene con i piedi per terra trovando un equilibrio”, mentre lo fa quando le chiediamo quale principessa avrebbe voluto essere se avesse potuto interpretare un film Disney “Io ho sempre amato le principesse come Jasmine e Pocahontas, il mio cartone del cuore è invece Il Re Leone perché ha qualcosa che mi tocca delle corde emozionandomi ogni volta che lo vedo. È stato anche forse il primo cartone che ho visto al cinema”

Francesca Chillemi pronta per tornare Azzurra

Non possiamo poi non chiedere a Francesca Chillemi del ritorno Che Dio Ci Aiuti, una delle fiction più amate dal pubblico italiano: “Manca una settimana al ritorno sul set, rivesto dei panni che non mi appartengono moltissimo. Ho già letto un po’ di copioni e sono molto divertenti, sono felice di tornare nei panni di Azzurra che è un personaggio che amo molto”.

Cip e Ciop agenti speciali con la voce di Francesca Chillemi vi aspetta su Disney Plus dal prossimo 20 maggio.

Video intervista a Francesca Chillemi