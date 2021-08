Gossip News. La giornalista e conduttrice Francesca Barra aspetta un figlio dal marito, l’attore Claudio Santamaria. A comunicarlo è stata proprio la giornalista con un post su Instagram. Vediamo come ha comunicato la lieta notizia ai suoi tanto follower Francesca Barra.

Francesca Barra e Claudio Santamaria aspettano un figlio: il messaggio su Instagram

Con una foto di lei al tramonto che si accarezza la pancia e un messaggio che cita testuali parole: “Una foto “Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perchè questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina”, Francesca Barra comunica ai suoi tanti follower la lieta notizia della dolce attesa

La storia d’amore

Una relazione nata nel 2017 quella tra la giornalista Francesca Barra e l’attore Claudio Santamaria. I due convolano a nozze nel novembre dello stesso anno negli Stati Uniti e il 21 luglio 2018 a Policoro.

Francesca ha tre figli, nati dal precedente matrimonio con Marcello Molfino, con cui è stata sposata dal 2005 al 2016. Il 26 maggio 2019 ha annunciato, con un post su Instagram, di aver perso il bambino che aspettava dal marito Claudio Santamaria. Oggi l’annuncio di una nuova gravidanza.

Francesca Barra e Claudio Santamaria: una coppia nella vita e in tv

Quella formata da Francesca Barra e Claudio Santamaria è una delle coppie più belle e amate della tv italiana. La giornalista e il noto attore amano condividere con i loro follower momenti di vita quotidiana attraverso i loro social network.

Una coppia nella vita ma anche in tv. Nel 2020 infatti, Francesca e Claudio partecipano come concorrente al programma Celebrity Hunted: Caccia all’uomo in onda su Amazon Prime Video. I due vincono il programma, condividendo la vittoria con la coppia formata da Fedez e Luis Sal.