‘Fra’, il nuovo album di Gigi D’Alessio: chi duetta con lui e i 10 brani

La carriera di Gigi D’Alessio continua a regalare canzoni e duetti inediti. Il suo ultimo lavoro si chiama ‘Fra’ ed è un album che contiene 10 brani tra novità e featuring con importanti artisti del panorama musicale italiano. Scopriamo insieme quando esce e con chi duetta.

Gigi D’Alessio esce l’album Fra: duetti con Elodie, Geolier e altri

Grande attesa per il nuovo album di Gigi D’Alessio prodotto da GGD Edizioni Srl/Sony Music che esce quattro anni dopo l’ultimo cd di inediti ‘Buongiorno‘. Il titolo scelto è quello di ‘Fra‘, abbreviazione in napoletano della parola fratello. Dieci canzoni che spaziano tra nuovi brani e hit rivisitate per l’occasione, e tanti inediti featuring. Fra è anticipato dal singolo ‘Nu dispietto‘ e in esso sono contenuti importanti collaborazione come quelle con Geolier, Guè, Elodie, Clementino, Ernia, il figlio LDA e Alessandra Amoroso. Alcune delle quali sono nate durante il suo concerto a Piazza del Plebiscito.

Questa la tracklist completa dei 10 brani:

1. NON MOLLARE MAI 2024 feat. con Guè, Clementino e Geolier

2. SENZA TUCCA’ feat. con Geolier

3. IO VORREI 2024 feat. con Elodie ed Ernia

4. FRA

5. PRIMO APPUNTAMENTO 2024 feat. con Luca D’Alessio

6. NU DISPIETTO

7. CHI

8. UN CUORE MALATO 2024 feat. con Alessandra Amoroso

9. SI TE SAPESSE DICERE

10. CU TTE

È possibile acquistare l’album in versione cd, vinile bianco e cd con poster autografato disponibile in esclusiva in tour presso gli stand del merchandising ufficiale e in numero limitato sullo store ufficiale.

Le date dei live e del tour nei palasport

Intanto Gigi D’Alessio si prepara al suoi concerti in giro per l’Italia dal titolo ‘Gigi- Uno come te – L’emozione continua‘. Si parte da Piazza del Plebiscito a Napoli il 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 giugno, poi il 5 e 6 luglio Palermo, 17 e 19 luglio Barletta, 20 luglio San Pancrazio Salentino (BR). Il 21 luglio a Lanciano (CH), il 27 luglio Lacco Ameno, Ischia (NA), il 28 luglio a Campobasso, il 7 agosto a Corigliano Rossano (CS), l’8 agosto a Diamante (CS), il 9 agosto a Roccella Jonica (RC), il 11 e 12 agosto a Catania, il 17 agosto a Gaeta (LT), il 22 agosto a Forte dei Marmi (LU) e il 24 agosto Cattolica (RN).

A settembre invece sarà alla Reggia di Caserta il 6, 7, 8, 14 e 15. Un mese di stop per riprendere a novembre con il tour nei palasport: 13 novembre Roma, 2 dicembre Firenze, 6 dicembre Padova, 7 dicembre Torino, 11 dicembre Milano, 13 dicembre Bologna.