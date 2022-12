C’è grande attesa per il ritorno sul piccolo schermo della fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, “Fosca Innocenti 2”. Seguiteci nella lettura e vi diremo in anteprima quando andrà in onda in tv, la trama, il cast e il numero degli episodi.

Vanessa Incontrada e Francesco Arca, protagonisti di “Fosca Innocenti 2”: trama, cast e quando in tv

Save the date! Dal 13 gennaio in prima serata su Canale 5 la seconda stagione di Fosca Innocenti che avrà come protagonisti sempre Vanessa Incontrada e l’affascinante Francesco Arco. Nell’ultima puntata della prima stagione Fosca e Cosimo, si sono dati un bacio: atteso, sospirato, desiderato. I due protagonisti si sono inseguiti, stuzzicati, hanno giocato, ma di base l’affetto c’è sempre stato. Finché nell’ultima puntata si sono finalmente Baciati: il pubblico era in attesa proprio di quello! Cosa accadrà nella seconda stagione dunque? Il Bacio è stato una cosa isolata oppure è l’inizio di una bella storia d’amore?

La Incontrada nei panni del vicequestore di Arezzo non è dunque solo alle prese con indagini e misteri irrisolti ma anche con l’amore che porta inevitabilmente incertezze e fremiti. L’affascinante Cosimo le ha rapito il cuore ma è per lei soprattutto un amico fidato. In questa nuova stagione il loro rapporto diventa ancora più solido e importante. Infatti sarà al centro del racconto. Le loro divergenze caratteriali, tuttavia si faranno sentire per cui non sarà tutto rose e fiori. Anche perché ci saranno dei nuovi innesti: ovvero l’arrivo di altri personaggi che daranno un bel filo da torcere sia a Fosca che a Cosimo. Insomma nella seconda stagione ci dobbiamo aspettare un’evoluzione del rapporto dei due personaggi che sarà tuttavia “ostacolato” dall’arrivo di altre persone che renderanno difficile il loro rapporto.

Fosca Innocenti 2, numero puntate e cast

La seconda stagione di Fosca Innocenti ha lo stesso numero di puntate della scorsa stagione. Quindi un totale di quattro puntate. Insomma, tanta carne al fuoco in questa stagione che ci racconterà come si evolve il rapporto d’amicizia dei due protagonisti, legati anche da un legame d’amore e di passione. Nel cast della serie tv oltre ai protagonisti Vanessa Incontrada (Fosca) e Francesco Arca (Cosimo) sono riconfermati in blocco gli attori della scorsa stagione:

Desirée Noferini,

Cecilia Dazzi,

Rosa Lulli,

Francesco Leone,

Giorgia Trasselli,

Claudio Bigagli,

Maria Malandrucco,

Irene Ferri.

Fosca Innocenti: ci sarà una terza stagione?

Ma viene da chiedersi: ci sarà una terza stagione? Stando ai rumors che circolano in rete pare proprio che Fosca Innocenti 3, si farà. Del resto due attori amatissimi dal pubblico come Vanessa Incontrada e Francesca Arca, sono sempre garanzia di successo. Naturalmente non sappiamo se queste voci possano essere considerate come ufficialità, o semplicemente rimangono rumors.