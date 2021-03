Si intitolerà, molto probabilmente, Fosca, la nuova fiction Mediaset con protagonista l’amatissima Vanessa Incontrada. Da sottolineare il “probabilmente” perché il titolo è ad oggi ancora provvisorio e potrebbe subire cambiamenti in corso d’opera. Ecco tutte le primissime news e anticipazioni che abbiamo raccolto in merito a questo prodotto che ci terrà compagnia durante la prossima stagione televisiva.

Fosca, fiction Mediaset: data inizio riprese e location

Presto, anzi molto presto, si inizierà a girare Fosca, l’attesissima nuova fiction Mediaset prodotta da Banijay Studios Italy. Protagonista sarà l’amatissima Vanessa Incontrada che il pubblico delle serie tv conosce molto bene grazie a numerosi successi in Rai. L’attrice ha dimostrato di poter interpretare, senza alcun problema, ruoli comici come in Non dirlo al mio capo dove recita al fianco di Lino Guanciale, e ruoli drammatici come in: Scomparsa e Il Capitano Maria.

Per il momento le riprese sono previste per la metà di maggio. Si lavorerà per un totale di 8 settimane. Non sono, però, da escludere eventuali slittamenti e cambi in corso d’opera.

La fiction Mediaset, il cui tutolo provvisorio è Fosca, ovvero il nome della protagonista interpretata dalla Incontrada, sarà girata soprattutto ad Arezzo. La città toscana è stata scelta come location perfetta per dare vita ad una nuova storia ricca di colpi di scena e pronta a incollare tutti davanti al teleschermo. Perché proprio Arezzo? Oltre a ricordare come la località sia già comparsa nel film La vita è bella di Benigni, è bene sottolineare l’importanza di questa città dove emergono cultura e tradizioni.

Queste prime anticipazioni sono emerse dall’annuncio della Film Commission toscana. Nella nota si è sottolineato inoltre che saranno impegnate per le riprese circa sessanta persone. Marcello Comanducci – presidente della Fondazione Intour – nella tarda serata di giovedì 18 febbraio 2021 sul suo profilo Facebook ha confermato la realizzazione della serie. La Toscana Film Commission ha sancito poi l’apertura dei casting e la ricerca delle maestranze per i vari reparti, dalla produzione al trucco e parrucco passando per la scenografia.

Vanessa Incontrada e il messaggio di body-positivity

In attesa del primo ciack e di nuove informazioni sulla fiction Mediaset più attesa della prossima stagione, ci soffermiamo su Vanessa Incontrada. L’attrice è stata al centro di numerose polemiche e parecchie critiche. Il suo fisico burroso è stato mira di molti attacchi gratuiti e per nulla giustificati.

Eppure, ai detrattori, la Incontrada, ha sempre risposto con il sorriso. Il suo è sempre stato un importante messaggio di body- positivity davvero molto importante. Per questo la copertina nuda di una nota rivista e l’ultima campagna pubblicitaria devono essere incluse all’interno di quel coraggio che l’attrice vuole infondere in tutte le donne affinché accettino il loro corpo e le loro curve.