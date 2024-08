C’è la data ufficiale di Forum che è pronto a tagliare il traguardo della 40esima edizione. Lo storico programma di Mediaset ha in serbo molte novità, a cominciare da un nuovo giudice. Scopriamo insieme quando tornerà in onda e chi sarà la new entry.

Forum 2024 2025, arriva un nuovo giudice: la data di messa in onda

Era il 29 settembre del 1985 quando andò in onda la prima puntata di Forum. Da allora, il programma che vede i contendenti affidare il loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro, ne ha fatta di strada. La 40esima edizione è stata annunciata nella presentazione dei palinsesti 2024/2025 in casa Mediaset che puntano molto sul programma condotto da Barbara Palombelli. La giornalista è stata confermata al timone di Forum.

La data di messa in onda ufficiale è quella del 9 settembre 2024 sempre su Canale 5. Nel cast ci sarà un’importante novità con l’ingresso di un nuova avvocata, la saggista e giornalista Annamaria Bernardini de Pace. Sarà una dei giudici e affiancherà i confermati Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli. Anche per questa nuova stagione, Forum tratterà importanti tematiche sociali come il disagio giovanile, le dipendenze e i disordini alimentari, la disuguaglianza, l’emarginazione e la povertà.

Durante l’estate, i telespettatori potranno rivedere su Canale 5 le puntate più interessanti e dibattute di questa stagione.

Gli ottimi ascolti della scorsa edizione

La scorsa edizione di Forum ha fatto registrare numeri record. Il programma, che va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 11.00, è sempre stato leader della propria fascia. Ha fatto registrare una media del 19.2% di share e quasi un milione e mezzo di spettatori. Come reso noto in un comunicato Mediaset, le puntate più viste hanno toccato medie di oltre il 23% di share. Analogo successo ha riscontrato un’altra trasmissione giudiziaria, Lo Sportello di Forum, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 15.30. È stato infatti il programma più visto del daytime di Retequattro, con una media del 6.4% di share e 733.000 spettatori.