Tutti pronti? c’è una importante novità. Finite le ferie estive Forum è pronto a tornare in onda in tv dal 12 settembre su Canale 5. Ecco cosa ci riserve la nuova stagione 2022. Quali volti noti ritroveremo? Quali temi verranno trattati?

Forum quando in tv: svelata la data e i vari appuntamenti

Forte del successo della scorsa stagione, Barbara Palombelli torna a dirimere le liti tra contendenti nel tribunale di Forum, il tribunale più famoso della tv, e da lunedì prossimo da il via alla 38esima edizione di una delle trasmissioni più amate dell’ammiraglia Mediaset.

Un po’ di dati? A riprova di quanto sia amato possiamo dire che il programma, solo nella passata stagione televisiva, ha tenuto incollati davanti alla tv una media di 1.5 milioni di telespettatori con puntate arrivate a quasi 2 milioni e ha fatto registrare un record di share pari 19.7 punti percentuali.

Dal 12 settembre prenderà dunque il via la nuova stagione a partire dalle 11, su Canale 5, subito dopo che Federica Panicucci avrà salutato gli ospiti di Mattino 5.

Sempre da lunedì ritornerà anche il consueto appuntamento con Lo Sportello di Forum su Rete 4 a partire dalle 14.

Forum, giudici: i volti che ritroveremo

Ci sono novità nel programma? A quanto pare no. A portare una ventata di freschezza, puntata dopo puntata, saranno i litiganti e i temi trattati che, sicuramente, toccheranno sempre l’attualità e saranno uno specchio dei problemi degli italiani a casa.

Siccome che “squadra che vince non si cambia” oltre alla conduttrice – ovviamente super confermata – ritroveremo anche i 4 preziosissimi giudici, ovvero:

Melita Cavallo, ex Presidente del Tribunale dei minori di Roma

Francesco Foti, avvocato penalista

Simona Napolitano avvocato matrimonialista

Bartolo Antoniolli esperto di diritto societario

Insomma non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata per vedere cosa accadrà in studio. Ora che i gossip dell’estate sono stati messi a tacere e che le voci di chi voleva la Palombelli sostituita addirittura da Clizia Incorvaia sono state completamente smentite, rimane solamente l’appuntamento in tv alle 11 del 12 settembre.