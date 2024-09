Sta per iniziare una nuova stagione di Forum che quest’anno raggiunge il traguardo della 40esima edizione. Vediamo insieme quali sono le novità e la data di messa in onda dello storico programma Mediaset.

Forum 2024-2025: quando va in onda la 40esima edizione

La prima puntata di Forum fu trasmessa nel 1985. Da allora, sono trascorse 40 edizioni che hanno fatto appassionare milioni di telespettatori alle tematiche trattate dal programma. Per la stagione 2024-2025, si raggiunge la 40esima edizione che ha come sottotitolo ‘La coscienza dei diritti‘. La prima puntata andrà in onda il 9 settembre alle ore 11 su Canale 5 e si festeggerà questo traguardo. Come? A spiegarlo è la conduttrice Barbara Palombelli a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘:

“Avremo un collage di video di tutte le leggi importanti che hanno cambiato la nostra società in questi 40 anni. Ma sarà molto emozionante ripercorrere la storia della prima puntata, che nacque come rubrica inserita nella ‘Buona Domenica’ del grandissimo Maurizio Costanzo”.

La conduttrice, al timone del programma dal 2013, ha anche spiegato che la puntata che l’ha emozionata di più è stata quello dello speciale nel Giorno della Memoria realizzato con le sorelle Bucci. Nelle nuove puntate di Forum, vedremo la presenza di una scenografia più fresca e le indagini dell’avvocato istruttore. Nel cast ci sarà poi un’importante novità con l’ingresso di un nuovo avvocato, esperto di diritto di famiglia. Si tratta della saggista e giornalista Annamaria Bernardini de Pace che affiancherà i confermati Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli.

Stiamo tornando… 😀!

Da lunedì 9 settembre alle 11.00 su Canale 5 e alle 14.00 su Rete 4 #Forum #forummediaset pic.twitter.com/5jzwOXZFMg — Forum (@forummediaset) September 2, 2024

Orari de Lo Sportello di Forum

Lo Sportello di Forum invece andrà in onda alle 14 su Rete4. Anche per questa nuova stagione, il programma tratterà importanti tematiche sociali come il disagio giovanile, le dipendenze e i disordini alimentari, la disuguaglianza, l’emarginazione e la povertà. Nella scorsa edizione Forum, che va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 11.00, è sempre stato leader della propria fascia.