Piccola delusione per i tanti fans di Chiara Francini. La Rai, con un comunicato, ha reso nota la sospensione di Forte e Chiara, il programma in prima serata condotto dall’attrice.

In sostanza, lo share non è stato ottimale e pertanto la prevista terza ed ultima puntata dello show non andrà in onda. Scopriamo di più a riguardo.

Forte e Chiara sospeso: il comunicato della Direzione Prime Time di Rai Uno

Come anticipato, la Rai ha sospeso la trasmissione Forte e Chiara. La terza ed ultima puntata non andrà in onda. Questo il comunicato rilasciato dalla Direzione Prime Time: “Il progetto pensato con finalità sperimentali, pur veicolando valori importanti e originali, non ha tuttavia prodotto i risultati auspicati”. E inoltre: “la Direzione ringrazia Chiara Francini, che ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai Uno”.

I super ospiti non bastano

La partecipazione di famosi super ospiti nella seconda puntata di Forte e Chiara, a quanto pare, non è stata sufficiente a catalizzare davanti al piccolo schermo un numero maggiore di spettatori. Nel corso della serata la padrona di casa ha intervistato il pornostar Rocco Siffredi, la signora di Domenica In Mara Venier e la giornalista sportiva di Dazn Diletta Leotta. Purtroppo però, l‘11% di share raggiunto, per un totale di poco meno di 1.800.000 spettatori a fronte degli oltre due milioni che hanno seguito la prima puntata, non è stato giudicato soddisfacente.

E così la pur brava attrice italiana, interprete di tante commedie di successo, deve già lasciarsi alle spalle questa sua prima esperienza da conduttrice di un programma televisivo e dedicarsi ad un nuovo progetto. Del resto, la fascia di prime time, soprattutto quella di Rai Uno, non è mai stata facile, ma siamo certi che andrà meglio la prossima volta.