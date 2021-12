Forrest Gump, curiosità sul film stasera in tv

Stasera in tv (mercoledì 29 dicembre 2021) su Italia 1 in prima serata arriva Forrest Gump, uno dei capolavori della storia del cinema che può contare su una straordinaria interpretazione del premio Oscar Tom Hanks e la regia di Robert Zemeckis già dietro la macchina da presa per il cult “Ritorno al Futuro”. Il film liberamente ispirato al romanzo di Winston Groom del 1986 è arrivato nelle sale americane nel 1994 e si è guadagnato nel corso del tempo il titolo di cult, con diverse battute e situazioni diventate iconiche ed inserite all’interno del vocabolario comune basti pensare alla “la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai cosa puoi trovarci dentro”. Andiamo a scoprire insieme cinque curiosità su Forrest Gump che forse non conoscete prima di rivederlo stasera in tv.

Forrest Gump, 5 curiosità sul film con Tom Hanks

Forrest Gump costato soltanto 55 milioni di dollari, di cui solo 8 al protagonista Tom Hanks, ha incassato nel mondo ben 678 milioni di dollari arrivando solo tre anni dopo ad essere inserito nella lista dei 100 migliori film americani di tutti i tempi in cui occupa la posizione 76. Nella notte degli Oscar del 1995 ha vinto ben 6 premi a fronte di 13 nomination:

Miglior film a Wendy Finerman, Steve Starkey e Steve Tisch

Migliore regia a Robert Zemeckis

Miglior attore protagonista a Tom Hanks

Migliore sceneggiatura non originale a Eric Roth

Miglior montaggio a Arthur Schmidt

Migliori effetti speciali a Ken Ralston, George Murphy, Stephen Rosenbaum e Allen Hall

Nomination Miglior attore non protagonista a Gary Sinise

Nomination Migliore fotografia a Don Burgess

Nomination Migliore scenografia a Rick Carter e Nancy Haigh

Nomination Miglior trucco a Daniel C. Striepeke, Hallie D’Amore e Judith A. Cory

Nomination Miglior sonoro a Randy Thom, Tom Johnson, Dennis S. Sands e William B. Kaplan

Nomination Miglior montaggio sonoro a Gloria S. Borders e Randy Thom

Nomination Migliore colonna sonora a Alan Silvestri

Il premio più sorprendente è stato senza dubbio quello per gli effetti speciali perché nonostante si tratti di un film incentrato sulla figura di Forrest in realtà segna anche un grande passo.

La corsa non è di Tom Hanks

La corsa di Forrest Gump durata di tre anni, due mesi, quattordici giorni e sedici ore è ispirata alla storia vera di Louis Michael Figueroa, un ragazzo di sedici anni nel 1982 decise di correre senza mai fermarsi dal New Jersey a San Francisco per sostenere l’American Cancer Society.

Quel che i fan non sanno è che Tom Hanks non ama correre, pertanto per l’iconica sequenza la produzione decise di utilizzare come controfigura il fratello dell’attore Jim Hanks. In tempi recenti ad esempio, seppur per fatti drammatici, anche in altri film come Fast and Furious Paul Walker è stato interpretato dal fratello in alcune scene dell’iconico settimo capitolo uscito dopo la sua scomparsa.

La panchina Rubata

La panchina in cui Tom Hanks siede per la maggior parte del film e che è stata anche la

protagonista della celeberrima scena con la scatola di cioccolatini era ubicata a Chippewa Square, nel centro storico di Savannah, in Georgia. Ora però non si trova più lì e per molto tempo si è pensato che fosse stata rubata. In realtà non è così: per evitare l’usura dovuta al continuo pellegrinaggio dei fan è stata traslata all’interno del locale Museo di Storia diventando rapidamente la reliquia più fotografata dai visitatori.

La cooperativa della frutta, ovvero la Apple

L’ex-tenente Dan, primo collaboratore di Forrest nella Bubba Gump Shrimp Company, l’azienda specializzata nel commercio di gamberi, nel corso del film investe in titoli tecnologici relativi a quella che il protagonista definisce “una cooperativa della frutta”.

Stiamo parlando naturalmente della Apple, azienda creata da Steve Jobs che all’epoca era uno degli astri nascenti dell’industria tecnologica mondiale. Il regista avrebbe voluto citarla nel film, ma problemi legali sul copyright hanno impedito l’esplicita citazione.