Cresce l’attesa per il Gran Premio di Ungheria 2023, l’undicesimo gran premio del Mondiale di Formula 1. Ecco dove vederlo e seguirlo in chiaro in tv e in streaming.

Gran Premio di Ungheria 2023, dove vederlo live

Dopo una settimana di pausa, torna il Mondiale di F1 per l’undicesimo gran premio del Mondiale 2023 che si terrà in Ungheria da venerdì 21 a domenica 23 luglio sul circuito dell’Hungaroring di Budapest. C’è grandissima attesa per il GP d’Ungheria e i riflettori sono tutti puntati su Max Verstappen che a bordo della sua Red Bull ha vinto otto dei primi dieci Gran premi. L’appuntamento con la gara finale è per domenica 23 luglio 2023 dalle ore 15.00 su TV8 in chiaro e su Sky.

Il programma del GF d’Ungheria 2023 prevede nella giornata di venerdì 21 luglio prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), mentre sabato 22 luglio Libere 3 e le qualifiche. Domenica 23 luglio l’appuntamento con la gara finale. Tutto il GP d’Ungheria sarà trasmesso in diretta TV su Sky. Le qualifiche e la gara saranno disponibili gratis e in chiaro sul canale TV8, ma solo in differita.

Il programma del Gran Premio d’Ungheria 2023

Ecco il programma completo del Mondiale di Formula 1 d’Ungheria in programma a Budapest. Venerdì 21 luglio dalle ore 13.30 appuntamento con la prima sessione di prove libere della durata di un’ora. Nel pomeriggio dalle ore 17.00 i piloti torneranno sul circuito dell’Hungaroring per le FP2. Sabato 22 luglio, invece, dalle ore 12.30 appuntamento con le Libere 3 che saranno le ultime prove prima delle Qualifiche, Q1, Q2 e Q3, previste per le ore 16:00. Le qualifiche sono importantissime per stabilire la pole position e la griglia di partenza del GP.

Infine domenica 23 luglio la gara finale di Formula 1 a Budapest dalle ore 15.00. Chi sarà il vincitore? Ricordiamo che lo scorso anno a vincere sul tortuoso circuito lungo 4,3 chilometri è stato Max Verstappen con la Red Bull.