Formula 1 Drive to Survive 3 su Netflix: la trama della terza stagione

Formula 1 Drive to Survive 3 è la nuova stagione della serie originale Netflix che racconta il dietro le quinte dello sport più veloce al mondo. Lo show è frutto di una collaborazione tra la Formula 1 e il servizio di streaming che dal 2018 ha dato il via a uno sguardo unico sul mondo delle quattro ruote. Ogni stagione esplora il campionato mondiale di automobilismo dell’anno precedente attraverso i racconti dei protagonisti: le scuderie e i loro piloti. Dalla seconda stagione anche il team Ferrari e Merdeces (assenti il primo anno) hanno dato il via libera a Netflix di entrare all’interno delle loro scuderie. La terza stagione è composta da dieci nuovi episodi, disponibili in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 19 marzo.

Formula 1 Drive to Survive 3: la trama della terza stagione

La terza stagione racconta il campionato di Formula 1 del 2020, un anno difficilissimo caratterizzato dalla pandemia di Covid. La stagione è iniziata in netto ritardo: dal 15 marzo, la Formula 1 è ripartita il 5 luglio per un totale di 17 gare, quattro in meno rispetto al 2019. Ancora una volta i fan avranno la possibilità di osservare come le scuderie e i piloti si sono preparati gara dopo gara, attraverso uno sguardo unico dietro le quinte di un’annata senza precedenti.

La stagione 2020 è stata drammaticamente interrotta in Australia a causa della pandemia, per poi riprendere in Austria, nello stesso anno. Tra intense battaglie, feroci rivalità, podi inaspettati e il settimo titolo mondiale vinto da Lewis Hamilton (che ha eguagliato Michael Schumacher) su Mercedes, rendono la terza stagione ricca d’azione e colpi di scena.

Formula 1 Drive to Survive 3: chi sono i team che partecipano

La serie tv si compone di dieci episodi a stagione. I team che hanno deciso di partecipare al progetto di Netflix sono gli stessi della seconda stagione: dalla Honda alla Red Bull, passando per l’Alfa Romeo Racing, la Haaas e BWT Racing Point, Aston Martin, la Williams, l’invincibile Mercedes e le scuderie italiane Ferrari e AlphaTauri.

I produttori esecutivi di Formula 1 Drive to Survive sono il premio Oscar James Gay Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films.