Grandi novità attendono i tantissimi fans del serial turco Forbidden fruit. Nel corso dei prossimi episodi vedremo infatti Yildiz Yilmaz decisa a diventare economicamente indipendente dall’ex marito Halit. Questo la porterà a lavorare per Nadir Kılıç il nemico numero uno di Argun. Curiosi di scoprire cosa accadrà?

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Yildiz è una donna libera

Dopo aver scoperto che Halit la tradisce con la sua segretaria Leyla, Yildiz riuscirà a ottenere il divorzio in poche settimane, grazie all’aiuto di Kaya Ekinci. A quel punto Yilmaz si trasferirà nella villa che l’ormai ex marito aveva acquistato per il piccolo Halitcan e sarà pronta a dare una svolta alla sua vita.

Inizialmente chiederà a sua madre Asuman di trasferirsi da lei, non volendo assumere una babysitter per il piccolo. La donna accetterà e farà in fretta le valigie. A quel punto Yildiz vorrà rendersi indipendente dall’ex, e non dover più dipendere economicamente da Halit, obbligato per legge a passarle un assegno mensile per il mantenimento del figlio. La soluzione potrebbe essere quella di trovarsi un lavoro, e a quel punto tornerà a rivalutare la proposta di Nadir Kılıç.

In passato lui le aveva proposto di diventare la nuova conduttrice meteo del canale di sua proprietà, e la donna era stata costretta a rinunciare su richiesta di Halit, che si era opposto all’idea che sua moglie andasse a lavorare per il suo peggior nemico. Quel posto sarà ancora vacante? L’idea di poterlo occupare si farà strada nella mente di Yildiz, che ricontatterà Kılıç con la speranza di poter dare il via a una nuova carriera.

Yildiz lavora per Nadir (ma rifiuta la sua proposta di matrimonio): news Forbidden fruit

Dopo il divorzio da Halit, Yildiz si troverà a fronteggiare la corte di Nadir. Kılıç arriverà a chiederle di sposarlo, proposta che la Yilmaz rifiuterà senza pensarci due volte, temendo le ripercussioni dell’ex marito che potrebbe arrivare a portarle via il figlio.

Nadir però non si darà per vinto, e quando Yilmaz si presenterà da lui per chiedergli se sarà ancora disponibile il posto nella sua emittente televisiva, lui penserà di potersi avvicjnare di più a lei e non esiterà a offrirglielo di nuovo.

Yilmaz inizierà così a lavorare per l’uomo che da sempre avrà rappresentato la più grossa minaccia per il suo ex marito.

Halit furioso nelle prossime puntate Forbidden fruit

La nuova occupazione di Yildiz non farà certo fare i salti di gioia a Halit. Argun finirà per perdere le staffe nel momento in cui vedrà anche il piccolo Halitcan inquadrato nell’emittente televisiva di Nadir.

Tutto inizierà nel momento in cui – proprio durante la trasmissione di Yildiz – il bambino inizierà a fare i capricci. Yilmaz penserà di dargli da mangiare davanti alla telecamera, cosa che non piacerà affatto ad Argun. L’uomo chiamerà la sua ex, per informarla che non avrà il diritto di mostrare il figlioletto in televisione senza il suo consenso.

Tutto ciò porterà a nuovi interessanti sviluppi, sui quali però gli spoiler turchi al momento non rivelano molto. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Forbidden fruit continuate a seguirci.