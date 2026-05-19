Dopo un matrimonio ordinato da Sahika (e un divorzio) Yiğit e Lila intenderanno risposarsi nelle prossime puntate del serial drammatico turco Forbidden fruit. I due vorranno riprovarci nei primissimi episodi della quarta stagione: come reagirà Halit alla clamorosa decisione della figlia?

Trame turche Forbidden fruit: Yiğit e Lila si risposano?

Il primo matrimonio tra Yiğit e Lila è naufragato nel giro di poche ore. L’uomo – che in realtà ha corteggiato la figlia di Halit solo per ordine di Sahika e l’ha sposata di nascosto da Halit – è subito tornato sui suoi passi, causando una reazione emotiva forte in lei, che invece lo amava davvero.

Quando Argun senior ha saputo delle nozze segrete è rimasto senza parole. Ma non è stato lo stupore di Halit a colpire di più, ma la rezione del neo sposo che – ad appena poche ore dal matrimonio – non aveva esitato ad abbandonare Lila da sola in casa. Lei non aveva tardato così ad accorgersi che lui non l’amava, una consapevolezza difficile da digerire visto che il suo cuore invece gli apparteneva.

Il divorzio era apparsa come unica soluzione. E adesso? A settimane di distanza, Yiğit si rende conto che è davvero innamorato di Lila.

Yiğit chiede a Lila di diventare (di nuovo) sua moglie: news Forbidden fruit

Il giovane Yiğit si chiederà se sia troppo tardi per riconquistare Lila, e sarà disposto a tutto per riportarla all’altare. Il ragazzo organizzerà così una cena romantica a un ristorante, nel corso della quale le chiederà di tornare a essere sua moglie.

A sorpresa, lei si dirà disposta a riprovarci, ma stavolta porrà una condizione: prima di tornare all’altare la coppia dovrà avere il benestare di suo padre Halit. Lila non vorrà ripetere gli errori del passato, tramando alle spalle del genitore. I due si appresteranno così a raggiungere la Argun Holding, dove informeranno non solo Halit, ma anche Ender e Kaya della loro decisione.

La reazione di Halit nelle prossime puntate della dizi turca Forbidden fruit

Arrivati a destinazione, Yiğit non saprà come spiegare ai presenti la loro decisione e sarà Lila a farlo. Non appena scoperto che la coppia vorrà di nuovo sposarsi, Kaya ed Ender si mostreranno felicissimi. Halit invece, farà fatica a digerire il fatto che la figlia possa sposare ancora una volta l’uomo che ha tradito i suoi sentimenti in passato.

Lila a quel punto gli ribadirà che – sebbene innamorata di Yiğit – non darà il via ad alcun preparativo senza aver ottenuto prima la sua approvazione. Halit ammetterà di essere convinto che lui non sia l’uomo giusto per la figlia, ma al tempo stesso di non voler opporre alcuna resistenza alle nozze.

Ottenuta così anche la benedizione di Argun, Yiğit e Lila inizieranno i preparativi per il nuovo matrimonio, che stavolta si svolgerà alla luce del sole.