Un nuovo colpo di scea si affaccia all’orizzonte per i fans di Forbidden fruit. Nel finale della quarta stagione assisterempo infatti a una decisione di Yildiz, destinata a cambiare il corso degli eventi: la Yilmaz sarà determinata a chiudere la lavanderia. La decisione arriva quando la donna scopre di aspettare un figlio da Çağatay. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Yildiz scopre di aspettare un figlio

Ben presto il piccolo Halit Can potrebbe avere un fratellino. Nelle ultime puntate Forbidden fruit quarta stagione infatti, Yildiz scopre di aspettare un figlio da Çağatay. La coppia è al settimo cielo per la gioia, e la donna – per vivere la gravidanza ancor più serenamente – decide anche di cessare l’attività imprenditoriale.

Yildiz chiude la lavanderia, lasciando senza lavoro sia Caner Çelebi che Emir Yuksel. Tutte le precauzioni prese tuttavia, non riescono a evitare il peggio, e stando a quanto riportato dagli spoiler turchi la felicità della coppia ha breve durata.

Yildiz viene ferita e perde il bambino nelle prossime puntate Forbidden fruit

Una tranquilla serata di festa a casa di Hasan Alì si trasforma in tragedia quando al party – organizzato dall’imprenditore proprio per festeggiare l’arrivo del suo primo nipotino – compare Cansu Yildirim. Şahika Ekinci a quel punto cerca di smascherare la donna davanti a tutti, dicendo che è lei Merve, la misteriosa compagna di Ömer Kurtoğlu. La rivelazione della Ekinci innesca una scia di eventi incontrollabili: Cansu estrae una pistola e spara contro di lei, uccidendola.

Stavolta la morte della dark lady è reale, ma nella confusione generale un altro proiettile colpisce Yildiz.

La Yilmaz è ferita e viene trasportata in ospedale, dove i medici riescono a salvarla. Purtroppo però, nessuno riesce a fare niente per salvare anche la vita del bambino che la donna portava in grembo.

Trame finali Forbidden fruit 4: i rimorsi di Yildiz

Come vi avevamo già svelato in un nostro precedente articolo, Yildiz aveva mentito al marito Çağatay – fingendo di essere incinta – per impedirgli di lasciarla. Solo più tardi – in occasione di un consulto ginecologico – la donna aveva scoperto di aspettare davvero un bambino.

Per questo motivo, quando scopre di averlo perso, inizia a pensare di avere delle responsabilità sull’aborto, e che il cielo abbia voluto punirla per le innumerevoli bugie. E mentre Cansu Yildirim viene arrestata, YIldiz giura a sé stessa di non mentire mai più. Ce la farà? Lo scopriremo nella nuova stagione Forbidden fruit, che prenderà il via (senza interruzioni) subito dopo questa. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per scoprire altre news sulla dizi turca che ogni giorno ci intrattiene su Canale 5 con episodi ricchi di colpi di scena.