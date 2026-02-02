L’aria torna a profumarsi di fiori d’arancio nei prossimi episodi di Forbidden fruit anche se stavolta non sarà certo l’amore a condurre i protagonisti all’altare. La coppia in questione sarà formata da Ender e Kaya, che come anticipato convoleranno a nozze, anche se a convincerli a fare il grande passo sarà in realtà una forzatura (e non l’amore). Scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame future Forbidden fruit: Ender e Kaya sposi (ma l’amore non c’entra)

La storyline prenderà il via nel momento in cui Kaya riconoscerà legalmente Yiğit come figlio. Il ragazzo – dopo la rottura del suo breve matrimonio con Lila Argun – diventerà così a tutti gli effetti un Ekinci e si sentirà in diritto di dare ai suoi genitori biologici delle regole ben precise.

Deciso a portare un po’ d’ordine nella sua vita, il giovane convocherà Ender e Kaya in un bar e – tra un cocktail e l’altro – farà loro una precisa richiesta.

“Dovete sposarvi, o non mi rivedrete mai più!”

Con queste poche, semplici parole, il ragazzo porrà ai suoi genitori biologici un ultimatum.

Yiğit sparisce nelle prossime puntate Forbidden fruit

L’avvocato Ekinci realizzerà subito che il figlio starà attraversando un periodo di turbamento profondo, e per questo motivo cercherà di prendere tempo, sperando che il ragazzo possa rivedere la sua richiesta.

Yiğit però non sarà affatto disposto a fare un passo indietro con le sue pretese, e deciderà di far perdere le sue tracce.

Forbidden fruit news: Ender e Kaya sposi (per volere di Yiğit)

Ender e Kaya ritroveranno il figlio a casa di Akin Bilir, e scopriranno che il ragazzo non avrà alcuna intenzione di lasciare l’alloggio dello strampalato editore di Zehra Arkun, se loro non decideranno di fissare la data delle nozze. A quel punto i due non avranno altra scelta e accetteranno di sottostare alla richiesta del figlio.

Si prepareranno così a celebrare un matrimonio senza amore, che rischierà di innescare una serie di reazioni a catena. Tanto per cominciare la cosa non piacerà affatto a Leyla – che non sarà disposta a portare avanti la sua relazione con un uomo sposato – e arriverà a lasciare anche il suo posto nello studio legale.

Neppure Şahika farà i salti di gioia. Tornata in città su richiesta di Halit per annientare Nedir, la giovane deciderà di anticipare Ender e racconterà a Emir che sua madre starà per sposarsi con Kaya per volere di Yiğit. Poco dopo i due riusciranno a malapena a placare l’ira del ragazzo, convinto che sua madre volesse agire alle sue spalle.

Superati i primi ostacoli, Ender e Kaya saranno così pronti a cedere a quello che sarà un vero e proprio ricatto di Yiğit. Il giorno dopo – alla presenza dello stesso Yiğit e di Caner – diventeranno ufficialmente marito e moglie.