Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate della serie tv turca Forbidden fruit. Tra qualche settimana assisteremo a una serie di delusioni, che porteranno Alihan Taşdemir a valutare l’ipotesi di lasciare la Turchia e trasferirsi in America. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: fine del matrimonio tra Alihan ed Ender

Il matrimonio tra Ender Çelebi e Alihan Taşdemir non è mai stato “rose e fiori” e in molti immaginavano che sarebbe presto finito in una causa di divorzio. Ebbene, Ender deciderà davvero di firmare i documenti per la separazione nelle prossime puntate Forbidden fruit, ma non prima di essere riuscita ad accaparrarsi da Zerrin il suo pacchetto azionario della Falkon Airlines, pari al 10% della totalità.

A questo punto Ender possederà il 15% delle azioni della compagnia, visto che già in precedenza deteneva il 5%, e proprio durante una riunione del consiglio di amministrazione si presenterà, sorprendendo Alihan e Halit con una rivelazione: i due non potranno più lasciarla fuori dalle decisioni importanti.

Ender pretenderà di avere un ufficio tutto suo, e il resto del consiglio non potrà che accettare questa sua richiesta. La presenza di Çelebi finirà per infastidire molto sia Alihan che Halit, ma i due non potranno fare altro che adeguarsi.

Alihan rassegnato nelle prossime puntate Forbidden fruit

Alihan non solo dovrà sopportare la presenza dell’ex moglie nel consiglio d’amministrazione della Falkon Airlines, ma dovrà anche digerire la presenza, ormai costante, di Dündar Çelikkan al fianco di Zeynep.

La sua ex ormai farà coppia fissa con il losco faccendiere, e ben presto giungerà anche la notizia che i due sono sul punto di convolare a nozze. Alihan dovrà quindi rassegnarsi all’idea di aver perso per sempre Zeynep.

La decisione clamorosa di Alihan nei prossimi episodi Forbidden fruit

Ormai convinto di non avere più alcuna chance con la sua vecchia fiamma, l’imprenditore si confiderà con l’amico Hakan Kurtuluş. Quest’ultimo lo spronerà a combattere per riconquistare il cuore della sua ex, visto che anche il suo matrimonio d’interesse con Ender sarà definitivamente chiuso. Ma Alihan non vorrà più rischiare di stravolgere la vita di Zeynep e prenderà una decisione davvero clamorosa: lasciare la Turchia per trasfeirsi in America!

Alihan spiegherà all’amico che – rimanendo a Istanbul – finirebbe per essere sommerso dai ricordi. La sua spiegazione però non convincerà affatto Kurtukus, che penserà che Alihan stia semplicemente cercando un modo per non affrontare i problemi.

Spoiler Forbidden fruit: Zeynep contraria alla scelta di Alihan

L’imprenditore rivelerà anche a Zeynep la sua decisione, informandola che con molta probabilità non potrà essere presente al suo matrimonio con Dündar.

La futura sposa si mostrerà palesemente contraria alla decisione presa dall’ex di trasferirsi oltreoceano, rivelando con il suo atteggiamento un sentimento per lui che (forse) è tutt’altro che scomparso. Ciononostante Zeynep procederà con i preparativi per le nozze.

Nel frattempo a Istanbul arriverà una ragazza affascinante che scopriremo essere stata legata ad Alihan in passato: sarà lei a fargli cambiare idea? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news Forbidden fruit.