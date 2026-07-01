Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 5 al 10 luglio l’appuntamento è tutti i giorni in daytime. Al centro delle trame troveremo la festa a sorpresa per il compleanno di Kaya, che ci riserverà molti colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 5 al 10 luglio

La reazione di Halit alla scoperta che Yildiz gli ha mentito sulla vendita dell’argenteria sorprende la donna. Quest’ultima ne parla con Asuman, e le confessa di essere rimasta stupita e di essere convinta sempre più che il marito sia profondamente innamorato di lei.

Yilmaz non può certo immaginare che invece Argun stia mettendo a punto il suo piano contro di lei e si prepari a sferrare il colpo finale, che lo dovrebbe portare a ottenere l’affidamento esclusivo del piccolo Halitcan. L’uomo assume un investigatore privato e fa pedinare Yildiz.

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I preparativi per la festa a sorpresa per il compleanno di Kaya proseguono, e Sahika decide di invitare anche Yildiz, Halit e Kerim. Il suo scopo è fin troppo chiaro: la sorella dell’avvocato vuol provocare Ender e alimentare nuove tensioni tra tutti i protagonisti.

Durante i festeggiamenti, Zehra e Mert parlano dei loro investimenti, e questo fa nascere dei sospetti in Kerim. Mentre Halit sembra essere particolarmente premuroso con Yildiz, suo figlio Erim fatica a contenere il risentimento nei confronti della donna, e arriva persino a urtarla volontariamente e rovesciarle addosso un drink. Argun senior cerca di correre ai ripari, invitando il figlio a scusarsi.

Nel frattempo Ender – esclusa dalla lista degli invitati – è ansiosa di scoprire cosa sta accadendo alla festa e convince Caner a contattare Emir per avere informazioni sugli ultimi eventi. Celebi non sa ancora che la sua fonte di informazioni più preziosa sta per bussare proprio alla sua porta: Erim si trasferisce da lei e finisce per rivelarle i motivi della sua rabbia contro Yildiz. Grazie a un piccolo stratagemma, Ender scopre così che Halit nutre forti sospetti nei confronti della consorte. A quel punto ender prova a ristabilire i rapporti con lei inviandole un sms.

Trame Forbidden fruit al 10 luglio

Halit cerca di raccogliere quante più prove possibili contro Yildiz, e organizza una gita in barca alla quale invita sia lei che Kerim. Nessuno dei due sa della presenza dell’altro, e Argun decide di assumere ance un fotorafo, dandoli l’incarico di imortalare eventuali scambi di sguardi tra la compagna e il CEO. Yildiz però si presenta all’appuntamento accompagnata da Asuman e dal piccolo Halitcan, trasformando questa uscita in una bella gita di famiglia.

Argun è deluso, e si rende conto di dover escogitare una nuova strategia per costruire le sue prove.

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Halit elabora un nuovo piano, e dopo aver fatto in modo che Yildiz e Kerim si trovino da soli in sala da pranzo chiede al fotografo di riprenderli di nascosto.

Nel frattempo però, Sahika ha intuito i piani di Argun e – dopo aver incaricato Haluk di mettere fuori gioco il fotografo – consegna lei stessa deli scatti ad Argun che ritraggono i due sul lungomare. La dark lady ha però una richiesta da fare: in cambio delle foto pretende che Halit, nel giorno fissato per le nozze, sposi lei e non Yildiz!