Dopo il grandissimo successo di ascolti della prima puntata con 3.569.000 spettatori pari al 27,6% prosegue il viaggio dei sentimenti di Temptation Island 2026 con la seconda puntata di stasera, mercoledì 1 luglio 2026 su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni tra prime crisi di coppia e falò di confronto.

Temptation Island 2026, per le coppie arriva il primo falò di confronto?

Stasera, mercoledì 1 luglio 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda puntata di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia su Canale 5. Durante la prima puntata protagoniste le coppie formate da Gabriele e Sara e Giovanni e Sabrina. Tra confessioni inaspettate e primi avvicinamenti nel villaggio dei single, a destare particolare attenzione sono state Sara e Sabrina che si sono avvicinate a due tentatori.

Ai fidanzati Gabriele e Giovanni non restava altro che osservare dal pinnettu le rispettive fidanzate confrontarsi con due single tentatori. Se Gabriele ha reagito ripetendo all’infinito “è follia”, Giovanni è rimasto molto deluso dal comportamento di Sabrina che si è avvicinata al single Lory scatenando così la gelosia del fidanzato.

Giovanni dopo aver visto l’ennesimo video della fidanzata Sabrina intenta a giocare con il single Lory è scoppiata chiedendo un immediato falò di confronto anticipato. Cosa deciderà di fare Sabrina: accetterà il falò di confronto oppure proseguirà la sua avventura nel villaggio dei single?

Temptation Island 2026, coppie in crisi: da Gabriele e Sara a Cristian e Soraya

Non solo, durante la seconda puntata di Temptation Island 2026 spazio anche alla coppia formata da Gabriele e Sara. I due sono stati protagonisti, al di fuori del programma, di un caso che ha attirato l’attenzione mediatico con tanto di video di scuse pubblicato da entrambi sui rispettivi profili social. Possibile che il loro percorso nel reality dei sentimenti possa concludersi prima del previsto.

Infine spazio anche alla coppia di Cristian e Soraya con le anticipazioni che mostrano la ragazza in lacrime e il fidanzato scappare dal villaggio delle single per raggiungerla. Cosa è successo?

Per scoprilo vi invitiamo a seguire dalle 21.20 con la seconda puntata di Temptation Island 2026 in prima serata su Canale 5.