Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 30 agosto al 4 settembre l’appuntamento è tutti i giorni (compresa la domenica) in daytime. Al centro delle trame troveremo un dubbio atroce che assalirà Ender Celebi: Halit Argun è davvero morto? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 30 agosto al 4 settembre

Il rapporto tra Yildiz e Çagatay è costantemente messo in difficoltà da malintesi e intromissioni familiari. Quando Yildiz scopre che Burcu è stata a casa di Çagatay senza che lui glielo dicesse, scoppia una dura lite tra i due.

La tensione, acuita anche dal conflitto tra le loro madri, spinge i due a prendersi una pausa. Il giorno dopo, però, Çagatay riesce a riconquistare la fiducia di Yildiz e insieme decidono di essere più aperti e pronti al dialogo.

Çagatay geloso nelle prossime puntate Forbidden fruit

Çagatay vuole dare di persona a Cenk la notizia del fidanzamento, ma Burcu lo precede e riesce a metterlo contro la coppia. Ferito, Cenk decide di vendicarsi e, insieme a Burcu, organizza un piano per far ingelosire Çagatay: si lascia fotografare con Yildiz, scatenando un’altra lite.

Ancora una volta Yildiz riesce a riportare la calma e a chiarire il malinteso. Asuman, invece, continua a disapprovare la relazione della figlia e tenta persino di rovinare una serata romantica organizzata dai due.

Forbidden fruit, spoiler settimanali: le accuse di Feride

Il vero ostacolo per Yildiz rimane Feride, che è chiaramente contraria alla relazione del figlio e fa di tutto per allontanarlo da lei, favorendo invece Sahika. Organizza persino una cena tra Sahika e Çagatay, finendo per affezionarsi alla ragazza e spingendola aarlo. Quando Çagatay accompagna Sahika a casa e smette di rispondere alle chiamate di Yildiz, un malinteso. Il giorno dopo, lui chiarisce di aver evitato il telefono solo per non entrare in conflitto con la madre.

La situazione peggiora quando Yildiz trova Sahika nascosta nel bagno di Çagatay. Anche se il fidanzato riesce a fornirle una spiegazione convincente e a ottenere il suo perdono, il tentativo di Yildiz di parlare faccia a faccia con Feride finisce in un’umiliazione. Feride la accusa di essere un’arrivista interessata solo al denaro e le dichiara apertamente guerra.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Ender e Caner indagano sui comportamenti sospetti di Sitki e scoprono che – senza una ragione apparente – è diventato all’improvviso un cliente importante di una banca. Poco dopo, Ender resta scioccata quando emerge che è stato aperto un conto a nome del defunto Halit Argun. Sapendo che Sitki era l’unica ad aver visto il corpo di Halit durante il funerale, Ender giunge a una conclusione inquietante: Halit potrebbe essere ancora vivo.

Nel timore che Halit sia ancora vivo e possa volerle fare del male, Ender decide di allearsi con Hasan Ali, approfittando dell’interesse che lui ha per lei. Nel frattempo incarica Caner di continuare a seguire Sitki, sperando di scoprire dove si trovi Halit e quale sia il suo vero piano. Yildiz, Caner ed Emir cercano invece di trovare informazioni compromettenti sul passato di Sahika, ma senza ottenere risultati.

Mentre Yildiz prova a proteggere la sua relazione con Çagatay dalle incessanti manovre di Feride e Sahika, Ender indaga sul mistero legato a Halit e sui sospetti movimenti di Sitki. A peggiorare la situazione, una rissa rovina una cena tra Çagatay, Yildiz, Emir e Caner, mentre Sahika continua a raccogliere informazioni sulla coppia e a tramare nell’ombra.