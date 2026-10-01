Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende i fans di Forbidden fruit. Il serial drammatico turco prosegue il suo cammino su Canale 5 con una programmazione sette giorni su sette. Curiosi di scoprire cosa ci attende nella settimana dal 3 al 9 ottobre? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Anticipazioni Forbidden fruit, trame al 9 ottobre

Şahika continua a restare nell’ombra, in attesa del momento perfetto per trasformare il suo piano in un successo.

Per consolidare la sua posizione, recluta Hayati come braccio destro, mentre Ender si imbatte in un ostacolo inatteso: le azioni di Hasan Ali non possono essere cedute a Sahika, poiché il contratto stabilisce che possano passare solo a un familiare. È Sahika stessa a proporre una soluzione drastica: Ender dovrebbe sposare Hasan Ali per ottenere legalmente le quote.

All’inizio Ender rifiuta, ma Sahika riesce a persuadere lei e Caner ad accettare il piano.

Forbidden fruit, spoiler settimanali (dal 3 al 9 ottobre)

Alla villa, Feride prova a avvicinarsi a Yildiz organizzando un incontro con alcune amiche pur di conoscerla. Prima della riunione, propone alla ragazza un cambio di look. Yildiz – pur non del tutto convinta – accetta nella speranza di migliorare il rapporto con la suocera. Grazie all’astuzia di Yildiz e Asuman, l’incontro si conclude in modo inaspettato: Feride le regala una preziosa collana di famiglia, gesto che fa particolarmente piacere a Çagatay.

Le tensioni tornano presto a farsi sentire. Durante una cena, l’arrivo improvviso di Cansu mette Çagatay in imbarazzo e accende i sospetti di Yildiz e Feride. Intanto, Mert informa Hasan Ali delle voci secondo cui Ender potrebbe denunciarlo, ma lui riesce a persuaderlo a non indagare ulteriormente sulla faccenda.

nelle prossime puntate Forbidden fruit

Sahika, nel frattempo, continua con i suoi travestimenti e si reca a casa di Zehra con l’intento di spaventarla.

Quando Zehra accenna al suo ritorno, Yildiz inizia a investigare insieme a Emir. I due pensano che Sahika sia ancora viva e si nasconda nell’appartamento di Ender, così provano a entrare per togliersi ogni dubbio. Ender, però, li coglie sul fatto e, pur facendoli entrare, nega con decisione di nascondere Sahika.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

La situazione di Hasan Ali si fa sempre più complicata. Stressato e con la pressione alta, viene riportato a casa da Çagatay per potersi riprendere. Nel frattempo, Yildiz si trova davanti a un nuovo problema: Ozgur, il proprietario del locale che lei e i ragazzi usano come lavanderia, annuncia di doverlo vendere per gravi difficoltà economiche. Decisa a guadagnare tempo e convincere Çagatay a comprarlo, Yildiz mente e finge di essere incinta per suscitare la compassione del proprietario.

La bugia rischia subito di essere scoperta. Hasan Ali invita Cansu a una cena di famiglia e, dopo aver saputo da Emir e Caner della presunta gravidanza di Yildiz, la ragazza si congratula con lei davanti a tutti. Cagatay e i familiari restano senza parole. Messa alle strette, Yildiz è costretta ad ammettere di aver inventato tutto solo per convinceregur a darle più tempo.

Ender e Sahika possono finalmente celebrare il trionfo del loro piano. Le due riescono a riprendere le azioni della holding e a mostrare la propria forza contro un Hasan Ali ormai con le spalle al muro. Inoltre, Sahika costringe Mahmut a collaborare, confessandogli di aver mentito sulla morte di suo padre.