Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 3 al 7 agosto l’appuntamento è tutti i giorni in daytime. Al centro delle trame troveremo la Argun Holding in difficoltà. L’azienda è ora in mano a Mert: fin dove è disposto a spingersi per salvarla dalla bancarotta? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 3 al 7 agosto

Un salto temporale catapulta i telespettatori a tre mesi dopo la morte di Halit. Alla guida della Argun Holding troviamo Mert. L’azienda sta attraversando una crisi finanziaria senza precedenti, e per cercare di salvarla il marito di Zehra propone la fusione con la Kuyu Holdin, capitanata da Adana Hasan Ali.

L’uomo è un facoltoso imprenditore, noto a tutti come “il Presidente”.

L’accordo deve essere accettato anche da Şahika ed Ender, azioniste dell’azienda. La questione si risolve quando Ekinci si allea con Mert. Facendo fronte comune, i due riescono a mettere Ender in minoranza, costringendola così a firmare l’accordo per la fusione anche contro la sua volontà.

Ma Şahika non fa mai niente per niente, cosa vuole in cambio? La dark lady ha in mente un piano tanto ambizioso quanto rischioso, ed ha già pensato a un ruolo ben preciso per Mert.

Forbidden fruit, spoiler settimanali: Yildiz in cerca di marito

L’ennesimo colloquio di lavoro andato a vuoto, costringe Yildiz a prendere in considerazione i consigli di sua madre. Asuman da tempo ripete alla figlia che trovare un nuovo marito potrebbe essere la miglior soluzione per ricominciare.

Non appena la giovane Yilmaz afferma di essere disposta a prendere in considerazione questa possibilità, Asuman – insieme a Caner, Rukiye ed Emir – le presenta una serie di possibili candidati. Tra tutti i pretendenti è Çağatay a catturare l’attenzione di Yilmaz. Si tratta di un ricco scapolo dell’alta società.

Il primo appuntamento tra loro si rivela un disastro, ma Yildiz non è disposta ad arrendersi. Nel frattempo si reca con la madre a vedere un appartamento in un quartiere prestigioso, e decide di trasferirsi lì. Poi chiede a Emir e Caner di aiutarla ad organizzare un altro incontro con Çağatay, ma anche stavolta la scintilla non scocca.

Quando Yilmaz è ormai sul punto di arrendersi, scopre che il giovane vive nello stesso palazzo in cui si è appena trasferita, e pensa che sia un segno del destino.

Trame Forbidden fruit al 7 agosto

In una storyline parallela vediamo Ender, Şahika, Mert e Zehra partecipare a una sfarzosa cena organizzata da Hasan Ali per festeggiare la nuova collaborazione. Celebi però, continua ad apparire poco entusiasta e non può fare a meno di notare che l’immagine che il Presidente offre di sè è poco adatta a rappresentare la holding.

Intanto Mert continua a fare pressioni su Zehra affinchè gli ceda le sue quote e davanti al rifiuto della moglie rafforza la sua alleanza con Şahika.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Asuman incontra per la prima volta Feride e tra i due nasce una forte antipatia. Questo crea ulteriori problemi nei rapporti tra le rispettive famiglie.

Yildiz cerca di sorprendere Çağatay e – dopo aver preparato una torta – si presenta alla sua porta. A rimanere sorpresa però è lei, quando scopre che il ragazzo è fidanzato con Selin. In seguito la relazione finisce, e Yildiz cerca di approfittarne per conquistare un posto speciale nel suo cuore.