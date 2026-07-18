Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 20 al 24 luglio l’appuntamento è tutti i giorni in daytime. Al centro delle trame troveremo due situazioni (entrambe collegate ad Argun senior) che creeranno forti tensioni: da un lato Yildiz perderà l’affidamento del piccolo Halit Can, e dall’altro Yigit scoprirà che sua madre si è sposata in gran segreto con Halit. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 20 al 24 luglio

Yildiz decide di trasferirsi con il piccolo Halit Can e Asuman a casa di Rukiye, un’amica della madre. Yilmaz ha paura che Hargun riesca a ottenere laffidamento esclusivo di suo figlio, e chiede consiglio a Kaya.

L’avvocato nel frattempo si trova anche a dover gestire una situazione piuttosto complessa, che riguarda sua sorella. Sahika studia un modo per attirarlo in albergo, e alla fine riesce a portare a termine il suo piano fingendo di essere pronta a compiere un gesto estremo. Kaya si precipita da lei, e quando arriva la trova con i vestiti strappati. Sahika afferma di essere stata raggirata da Halit, ma la sua versione dei fatti non convince Kaya.

Forbidden fruit, spoiler settimanali

Il rientro inaspettato di Yigit dagli Stati Uniti suscita scompiglio. Il ragazzo si presenta a sorpresa a casa dello zio Caner, che lo accoglie calorosamente seppur con qualche preoccupazione. Yigit non sa ancora che sua madre Ender ha sposato Halit, e lui non sa come fare a dirglielo.

Tenta così di contattare la sorella, e alla fine riesce a parlarle. Lei lo prega di trattenere Yigit per la serata, promettendo di trovare un modo per affrontare l’argomento con lui il giorno successivo. La situazione però si risolve da sola: il mattino presto Yigit si reca a casa di Kaya e Sahika, dove trova solo la zia. Qui viene a conoscenza del matrimonio tra Ender e Argun.

La sua reazione non è delle migliori, Yigit si sente tradito per non essere stato informato e al tempo stesso ritiene che sua madre abbia fatto un rande torto a Kaya.La sua rabbia verso di lei è talmente tanta, che arriva a rinnegarla.

Trame Forbidden fruit al 24 luglio: Yildiz pronta a vendicarsi di Halit

Dopo aver perso l’affidamento del piccolo Halit Can, Yildiz attraversa uno dei momenti più difficili della sua vita. Decide di trasferirsi in un quartiere modesto, dove trova nuove vicine che non le fanno mancare il loro affetto. Intanto Argun consolida la sua posizione anche in azienda e licenzia Kerim.

In un momento in cui la battaglia legale contro la ex è tutt’altro che conclusa, Halit con questo gesto si crea un nuovo potenziale nemico. L’ex CEO infatti, non esita a schierarsi dalla parte di Yilmaz, arrivando a offrirsi di testimoniare a suo favore.

Il comportamento di Halit riesce a sorprendere pure Sahika, che pur rimanendo sua socia in affari inizia a elaborare un piano di vendetta.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

La classica goccia che fa traboccare il vaso arriva nel momento in cui Yildiz scopre che Ender ha manipolato alcune prove che sono state utilizzate contro di lei in tribunale. Acceca dalla rabbia nei confronti dell’ex alleata, si precipita alla villa e la affronta. Tra le due donne scoppia una violenta rissa, sedata solo dagli agenti che conducono via Yildiz.

La sua posizione si aggrava quando Halit decide di sporgere denuncia per aggressione e violazione di domicilio. Yildiz però scopre che anche Sahika cova un profondo desiderio di vendetta nei confronti dei coniugi Argun: le due donne decidono così di unire le loro forze. Questa nuova alleanza promette di creare non pochi problemi, soprattutto perchè può contare su un “aiuto interno” alla famiglia Argun grazie al forte risentimento di Yiit nei confronti della madre. Ender nel frattempo cerca di eliminare un ostacolo, insistendo affinchè Halit licenzi la domestica Aysel /da sempre fedele a Yildiz) sostituendola con una tata di sua fiducia, ma questo basterà a metterla al riparo dalla sete di vendetta di Yilmaz?