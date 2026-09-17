Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende i fans di Forbidden fruit. Il serial drammatico turco prosegue il suo cammino su Canale 5 con una programmazione sette giorni su sette. Curiosi di scoprire cosa ci attende nella settimana dal 19 al 25 settembre? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Anticipazioni Forbidden fruit, trame al 25 settembre

Ender e Şahika credono di avere finalmente in mano un’arma per ricattare Hasan Ali: il video che mostrerebbe il presunto omicidio di Sedai. Ma quando l’uomo si presenta vivo nel suo ufficio, le due capiscono di essere finite in una trappola. Hasan Ali le ha ingannate ancora una volta, dimostrando di essere un avversario molto più furbo di quanto pensassero.

A rendere la situazione ancora più complicata arriva Nurgül, che dopo aver aiutato Ender e Şahika durante la loro permanenza in carcere pretende di essere ospitata. La sua presenza mette subito a dura prova la già difficile convivenza tra le due donne, che fanno di tutto per liberarsene e decidono di indirizzarla verso Yildiz.

Forbidden fruit, spoiler settimanali (19-25 settembre)

Yildiz litiga con Çagatay a causa di Alp. Su consiglio di Emir, decide di impegnarsi per migliorare i rapporti con la famiglia del marito. Prima regala un vestito a Feride, ma la taglia sbagliata crea un malinteso. Poi organizza una cena con Cansu nel tentativo di conquistare anche Hasan Ali.

Durante la serata, Cansu conquista tutti con i suoi modi dolci e apparentemente ingenui. Dietro questa facciata, però, continua a celare il suo legame con Ender e Şahika. A cena incontra anche Caner, che sceglie di fare finta di ignorare i piani delle due donne.

Yildiz ha un malore nelle prossime puntate Forbidden fruit

Ender e Şahika riescono a convincere Nurgül a chiedere ospitalità a Yildiz, ma Feride si oppone alla sua presenza. Così, Yildiz trova una soluzione persuadendo Zehra ad accogliere la donna a casa sua.

Le costanti tensioni familiari causano un malore a Yildiz. Preoccupato per lei, Çagatay chiama subito un medico, che dopo la visita le consiglia di evitare il più possibile situazioni di stress.

Mert scopre che Zehra ha parlato con Caner e decide di manipolarla, fingendo di essere sopraffatto dalla gelosia. Quando poi trova Nurgül in casa, accusa Zehra di aver preso un’altra decisione importante senza consultarlo e le intima di mandare via la donna.

Nurgül se ne va nei prossimi episodi Forbidden fruit

Nurgül si ritrova ancora una volta senza un posto dove andare e sceglie di rifugiarsi da Yildiz. Approfittando della situazione, la convince ad accompagnarla a fare shopping e poi a pranzare in un ristorante di lusso, minacciando di rovinare la sua reputazione se non acconsentirà alle sue richieste.

A pranzo, Nurgül arriva addirittura a rubare il portafoglio di Sevilay, provocando un grande scandalo. Hasan Ali, infuriato per l’accaduto, affronta Yildiz insieme a Çagatay e Feride. La situazione diventa insostenibile e, stanco dei continui problemi, Çagatay decide di separarsi da Yildiz. L’uomo lascia la casa e si rifugia in un albergo, dove finisce per ubriacarsi.

Cansu lo raggiunge in hotel, lo accompagna fino alla sua stanza e il giorno dopo lo convince di aver ricevuto da lui una dichiarazione d’amore. Yildiz, preoccupata per la sparizione del marito, riesce solo a sentirlo al telefono e resta in attesa di chiarire con lui ciò che è successo.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Nel frattempo, Ender e Şahika mettono in atto un nuovo piano contro Hasan Ali. Coinvolgono Svetlana in una seduzione per ottenere materiale compromettente con cui ricattarlo. Anche questa volta, però, Hasan Ali scopre tutto e manda all’aria il loro progetto, costringendole a ideare una strategia del tutto diversa.

Hasan Alì informa Ender di essere al corrente del complotto organizzato insieme a Şahika. L’avvertimento dell’imprenditore però, non basta a fermare le due, che non hanno intenzione di arrendersi. Decidono così di puntare Mahmut e, con l’aiuto di Nurgül, si mettono in contatto con Osman il Canguro, un pregiudicato incaricato di fingere di avere informazioni sull’assassino del padre di Mahmut.

Çagatay rientra a casa dopo aver passato la notte in albergo e dice a Yildiz di essere rimasto fuori perché aveva bevuto troppo. Lei, però, non è del tutto convinta della sua spiegazione e chiede a Emir di tenerlo d’occhio. Il piano viene svelato e tra loro nasce un’altra discussione. Alla fine, però, Yildiz e Çagatay riescono a chiarirsi e fare pace.