Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 21 al 25 settembre? La serie TV ambientata nel grande magazzino milanese inaugura la terza settimana di programmazione dell’undicesima stagione con molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Marcello, che dopo un breve viaggio a Genova farà ritorno a Milano portando con sé brutte notizie. Sarà l’incontro con Valeria Craveri a fargli ritrovare la grinta necessaria? Scopriamo insieme cosa ci attende.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 25 settembre

Non mancheranno momenti di grande sconforto: al ritorno dalla trasferta a Genova, Marcello porterà con sé una brutta notizia sul fronte professionale. L’imprenditore avrà infatti perso la preziosa concessione per la gestione degli spazi commerciali a bordo delle navi da crociera.

Quando tutto sembrerà perduto, l’arrivo inaspettato di Valeria gli darà la spinta giusta per non arrendersi e pensare a una contromossa. Nel frattempo, al Paradiso delle Signore l’atmosfera sarà carica di energia per i preparativi della sfilata: la timida Simona sarà visibilmente agitata all’idea di sfilare come modella.

Mentre Valter cercherà di darle coraggio, Lia scoprirà un segreto del passato che la ragazza aveva sempre nascosto: Simona era in realtà un’ex ballerina. Questo particolare renderà l’incontro con Carla Fracci un momento pieno di emozione e significato personale. Intanto, anche Elisa sarà agitata e farà di tutto per evitare un faccia a faccia con Cesare, travolta dal ritorno di vecchi e dolorosi ricordi.

News IPDS: anticipazioni settimanali

Matrimonio a rischio per Delia e Gianlorenzo? Il cammino che dovrebbe condurre Botteri e Bianchetti verso l’altare sembrerà ancora pieno di ostacoli. Stavolta a complicare la situazione sarà un caso di omonimia.

Sarà Irene a provare a trovare una via d’uscita a questa curiosa situazione, che rischierà di rendere ancora più complesdsa lò’intricata matassa burocratica. Tuttavia niente sarà semplice, e il giallo si infittirà quando l’altra donna (che porta lo stesso nome e cognome della futura sposa) svanirà nel nulla.

Ormai tutti sembreranno rassegnati a darsi per vinti, quando l’arrivo di una cliente importante al Paradiso riaccenderà le speranze.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate IPDS?

Riccardo comunicherà a Odile la sua intenzione di aiutare la famiglia a ricompattarsi, e poi organizzerà una cena al Circolo per aiutare Marta e Adelaide a chiarirsi.

Anche alla GMM tutti saranno immersi nei preparativi in vista della sfilata e Iacopo presenterà a Odile la sua idea creativa. La ragazza però non si entusiasmerà davanti alle proposte dello stilista.