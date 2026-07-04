Sarà un fine settimana decisamente insolito quello che attende i fans del serial drammatico turco Forbidden fruit. Oggi – sabato 4 luglio – la soap non arriverà a tenerci compagnia come di consueto. Continua a leggere per scoprire i motivi, cosa vedremo al suo posto e quando tornerà in TV.

Forbidden fruit si ferma: la nuova programmazione Mediaset

Il palinsesto estivo di Canale 5 vede importanti variazioni per la serie turca Forbidden fruit. Le vicende di Halit Argun ed Ender Celebi – che nelle ultime settimane ci hanno tenuto compagnia 7 giorni su 7 – abbandona il weekend di Canale 5.

A partire da oggi – sabato 4 luglio – la dizi turca non sarà trasmessa in daytime. Il consueto spazio del fine settimana sarà occupato da un’altra serie turca, che dopo averci affascinato sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, si prepara a debuttare anche sulla rete ammiraglia. Be my sunshine (titolo originale Ada Masali) ci terrà compagnia per tutta l’estate, con tre episodi il sabato pomeriggio e due la domenica.

Saranno le vicende di Haziran – ragazza di città che ama lo stile di vita di Istanbul – e Poyraz, giovane isolano, a occupare lo slot orario che segue Beautiful nel fine settimana estivo Mediaset. La storia, che nasce con un incarico apparentemente semplice per Haziran, si sviluppa con una trama imprevedibile, fino a portare i due protagonisti a scoprire che non possono più vivere separati.

Quando torna Forbidden fruit su Canale 5?

Dopo lo stop del fine settimana, Forbidden fruit tornerà a tenerci compagnia a partire da lunedì 6 luglio su Canale 5.

La decisione di sospendere gli episodi del weekend durante l’estate – presa nei giorni scorsi dai vertici di Cologno Monzese – è legata al desiderio di consentire a tutti gli italiani (che in questo periodo dell’anno tracorrono spesso i pomeriggi del weekend fuori casa) di seguire le vicende di Yilmaz e Halit senza perdersi neppure un episodio.

Al tempo stesso – come sempre accade – il Biscione ha anche pensato a coloro che trascorreranno i pomeriggi del fine settimana a casa. Per loro arriverà su Canale 5 Be my sunshine, un’altra dizi turca che è già disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity e ha ampiamente dimostrato di avere tutti gli ingredienti per conquistare il cuore dei fans.