Ascolti tv venerdì 3 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Scusate se esisto” contro “L’Erede“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 3 luglio 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Scusate se esisto vs L’Erede. Auditel ieri sera, 3 luglio 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Scusate se esisto” contro “L’Erede”. Chi ha vinto?

Rai1: Scusate se esisto, il film del 2014 diretto da Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Raoul Bova ha strappato un sorriso 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.



Rai 2: Noi, la serie televisiva italiana, creata da Dan Fogelman e diretta da Luca Ribuoli, adattamento italiano della serie americana “This Is Us”, ha raccolto 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: Il mio giardino persiano, il film scritto e diretto da Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha ha interessato 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: L’Erede, la nuova serie turca che racconta la storia del giovane chirurgo Serhat ha coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Sarabanda Celebrity, il game show musicale condotto da Enrico Papi ha intrattenuto 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Le fate ignoranti, il film del 2001 diretto da Ferzan Özpetek, con Margherita Buy e Stefano Accorsi ha appassionato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: I delitti del Barlume, la serie televisiva italiana prodotta dalla Palomar ha incuriosito 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show di Maurizio Crozza ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 3 luglio 2026

RAI 1

Capri : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % ;

: spettatori con il ; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00 nella presentazione dalle 16:43 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:41.

CANALE 5