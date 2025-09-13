Brutta notizia per i fans della soap turca Forbidden fruit. La serie tv, giunta ormai alla sua seconda stagione, lascia l’appuntamento del fine settimana su Canale 5. Quali sono i motivi che hanno spinto i vertici Mediaset a prendere questa decisione e cosa vedremo al suo posto?

Forbidden fruit cancellata dal weekend di Canale 5

Le vicende di Yildiz, Halit, Zeynep e Alihan non ci faranno più compagnia nel fine settimana: la clamorosa decisione di sospendere la dizi turca nel weekend è arrivata nelle scorse ore dai vertici di Cologno Monzese.

Ricordiamo che Forbidden fruit era “approdata” recentemente nel daytime del weekend, con episodi in onda anche il sabato e la domenica dalle 14:30 alle 15:30 circa. Ora però, complice il ritorno di Verissimo – il talk show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin – la dizi turca perde il suo posto nella programmazione del fine settimana.

Forbidden fruit, quando torna in TV?

Se da un lato la notizia che Forbidden fruit non andrà più in onda sette giorni su sette rattrista i fans, dall’altro fa affiorare la domanda “quando tornerà in TV?”. Ebbene, da questo punto di vista gli appassionati del serial turco possono stare tranquilli, visto che le vicende di Yildiz e Zeynep torneranno sul piccolo schermo lunedì 15 settembre.

La cancellazione degli episodi inediti Forbidden fruit infatti, interesserà solo il fine settimana, e non intaccherà affatto l’appuntamento feriale. D’altronde questa dizi si è dimostrata fin dalle prime puntate un prodotto vincente. Gli episodi hanno tenuto quest’estate incollati davanti al teleschermo oltre 2,1 milioni di spettatori, facendo registrare uno share di oltre il 21%. Numeri decisamente importanti, tanto più se rapportati a un periodo in cui molti telespettatori sono in vacanza. Appare perciò improbabile che Mediaset decida di rinunciarvi.

Cosa vedremo al posto di Forbidden fruit sabato e domenica?

Se da un lato Mediaset ha scelto di sospendere l’appuntamento speciale del fine settimana con Foprbidden fruit, dall’altro ha garantito al proprio pubblico un’altra serie tv di successo. A prendere il posto delle vicende di Yildiz e Zeynep saranno infatti quelle di Bahar. La forza di una donna prende il posto di Forbidden fruit nel fine settimana, per assicurare il miglior traino alla nuova edizione di Verissimo.

Sebbene anche Forbidden fruit abbia fatto registrare, in queste settimane di programmazione, numeri importanti, è la “cugina” turca a detenere lo scettro di soap pomeridiana più seguita sulle reti Mediaset, con uno share del 26%.