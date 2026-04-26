Ci saranno risvolti inaspettati nel gran finale Forbidden fruit 3, e le novità riguarderanno Şahika Ekinci. Proprio quando la dark lady penserà di essere ormai a un passo dall’impossessarsi dell’impero finanziario di Halit, arriverà per lei una brutta sorpresa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: il crollo finanziario di Halit Argun

Tutto avrà inizio nel momento in cui Halit Argun – a seguito di un investimento avventato in una miniera africana – perderà tutto. La caduta del golpe provocherà un crollo delle sue azioni, e Argun dovrà fare i conti con una crisi finanziaria senza precedenti. I suoi beni e la prestigiosa villa sul Bosforo verranno pignorati, e l’imprenditore non avrà altra alternativa se non quella di trasferirsi con i figli a casa dell’ex autista Sitki.

La nuova dimora, modesta e situata in uno dei quartieri più poveri del Paese, non piacerà affatto a Lila e Zehra, che non esiteranno un attimo quando Yildiz si offrirà di ospitarle. Nel frattempo la situazione in Africa cambierà e – con il ritorno del golpe – i beni di Argun verranno scongelati. Halit tornerà a essere così un uomo ricco, cosa che per il momento preferirà tenere per sé.

Halit si trasferisce da Yildiz nelle prossime puntate Forbidden fruit

Per poter stare vicino ai figli, e avere un’ottima alleata nel momento in cui sferrerà il colpo finale a Şahika Ekinci, Halit prenderà la decisione di trasferirsi a casa dell’ex moglie Yildiz. Lei, che nel frattempo si sarà arricchita grazie a degli omogeneizzati alla mela di sua produzione, non negherà il suo aiuto all’uomo.

Argun accetterà anche di diventare l’assistente della Ekinci, che sarà ben lontana dall’immaginare ciò che lui starà tramando.

Trame turche Forbidden fruit: Halit sferra il colpo finale

Arriverà così il giorno in cui le azioni della Argun Holding e la villa sul Bosforo finiranno all’asta. Şahika sarà sicura di potersi impossessare dei beni dell’Argun come aveva fatto con quelli dell’ex marito Nadir Kılıç, che lei stessa ha ucciso.

Con l’aria di chi si preparerà a festeggiare la sua vittoria, la Ekinci si recherà così a villa Argun, dove troverà ad attenderla una sgradita sorpresa. La dark lady si troverà infatti di fronte Yildiz e Halit sorridenti, che la inviteranno ad andare via, visto che l’imprenditore avrà ripreso possesso della dimora.

Gli appassionati della dizi turca, che seguono da tempo le vicende di Argun, potranno vedere a quel punto Şahika Ekinci per la prima volta in difficoltà. Alla donna non resterà che abbandonare la villa, ma siamo certi che saprà escogitare qualcos’altro che tornerà presto a farla apparire agli occhi dei fans come una terribile dark lady. D’altronde queste sono le vicende che chiuderanno la terza stagione, ma non sciveranno certo la parola “fine” su questa dizi turca. Forbidden fruit può infatti contare su sei stagioni, oltre alla settima attualmente in produzione, e ci sarà tempo per vedere come reagirà Şahika al colpo fatale sferrato da Halit Argun!