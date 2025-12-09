Sarà un finale di stagione decisamente ricco di colpi di scena quello che attende i fans di Forbidden fruit. Negli ultimi episodi del secondo capitolo infatti, Ender rischierà la vita. Qualcuno tenterà di uccidere l’ex moglie di Halit. Chi compirà un gesto così orribile e perché?

Forbidden fruit anticipazioni turche: Ender vittima di un attentato

Proprio negli ultimi episodi Forbidden fruit 2, Ender Çelebi sarà vittima di un attentato. La ex di Halit subirà un’aggressione fuori dalla villa: una figura misteriosa la colpirà con un oggetto contundente, facendola cadere nelle acque del Bosforo priva di sensi.

Da quel momento Ender farà perdere le sue tracce, e tutti penseranno che la donna sia morta. La svolta però arriverà otto mesi dopo.

Trame turche Forbidden fruit: Ender ricompare pronta a vendicarsi

Così come era scomparsa nel nulla, Ender ricomparirà all’improvviso otto mesi dopo l’attentato di villa Argun. Scopriremo così che la Çelebi avrà trascorso tutto il tempo nascosta in un posto segreto, pronta a fare la sua ricomparsa al momento opportuno per colpire la nuova fidanzata di Halit: Şahika Ekinci.

Per portare a termine il suo piano di vendetta, Ender chiederà aiuto a Yildiz. L’altra ex di Halit irromperà alla festa di fidanzamento della coppia, rovinando l’atmosfera alla neo fidanzata Sahika, che sarà sconvolta quando scoprirà che la rivale è incinta di nove mesi.

Determinata a liberarsi di Yildiz, Şahika arriverà ad avvelenare il suo cibo, che verrà però mangiato per sbaglio da Aysel. La domestica si sentirà male, e gli eventi porteranno Ender a capire quanto sia pericolosa la neo fidanzata di Halit. A quel punto la donna non avrà altra scelta che uscire allo scoperto, e dopo aver chiesto all’ex marito di dire a tutti che è ancora viva, si preparerà a mettere in atto la seconda parte del piano.

Ender svela la verità sull’agguato nei prossimi episodi Forbidden fruit

Presentatasi alla festa, Ender dimostrerà a tutti di essere sopravvissuta all’attentato di otto mesi prima, e farà ancora di più. In quell’occasione infatti, punterà il dito contro la persona che avrà tentato di ucciderla, ovvero la stessa Şahika Ekinci.

La donna sarà condotta in commissariato, mentre per Ender i problemi non saranno affatto finiti: suo figlio Erim si rivolterà contro di lei e – in preda a una furia incontrollata – le griderà di non farsi mai più vedere visto che l’avrà fatto soffrire tantissimo. Ben presto scopriremo che anche questo nuovo filone della storia sarà stato orchestrato dalla Ekinci, che avrà ordinato a Yiğit di drogare il ragazzo.

La verità sull’aggressione grazie a un flashback: news Forbidden fruit

Scoperta la vera natura di Şahika, Halit non vorrà più portare avanti la loro relazione, anche se un flashback ci mostrerà che in realtà non sarà stata lei a colpire Ender diversi mesi prima, ma Yiğit.

Il ragazzo la colpirà violentemente dopo averle confessato di essere il figlio che lei aveva abbandonato anni prima. Nel frattempo in commissariato, la Ekinci potrà contare sull’alibi fornitole da Kaya, che dichiarerà di aver trascorso con lei la serata in cui Ender è stata aggredita. Tuttavia quest’ultima eviterà di fare il nome di Yiğit agli inquirenti, e giustificherà il suo comportamento con Caner affermando che non se la sentirà di mandare in galera il ragazzo per quello che avrà fatto (e che sarà scaturito da un suo precedente comportamento).