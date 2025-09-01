Forbidden fruit, anticipazioni turche: Yildiz finge di aspettare un figlio da Halit (poi scopre di essere incinta davvero)

Gli inganni di Yildiz sono ormai ben noti ai tantissimi fans della serie tv turca Forbidden fruit. La sorella di Zeynep ha già ampiamente dimostrato di essere molto abile nell’ingannare il marito, ma quello che farà nel corso dei prossimi episodi supererà ogni altro evento a cui abbiamo assistito finora. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Yildiz fa credere al marito di aspettare un figlio

Yildiz sarà costretta a inscenare una finta gravidanza, per riuscire a tenere il marito Halit Argun legato a sé ed impedire all’ex moglie di lui – Ender Çelebi – di riconquistare un posto nel suo cuore.

Per rendere credibile la sua bugia sulla finta gravidanza, Yilmaz era stata costretta a vendere alcuni dei gioielli che il marito le aveva regalato per poter pagare la segretaria del medico affinché falsificasse il suo certificato.

Per impedire che il marito si accorgesse dell’inganno, aveva abilmente sostituito i preziosi con dei falsi. Il suo piano si era dimostrato efficace: la segretaria, dietro compenso, aveva scambiato le sue analisi con quelle di una donna realmente incinta.

Il suo inganno però non durerà molto, poiché Ender – con l’aiuto del fratello Caner – scoprirà lo scambio di provette. A quel punto la donna informerà subito Halit, che pretenderà che la moglie si sottoponga a nuovi esami, e la minaccerà di rovinarle la vita qualora questi dovesse smentire la sua gravidanza.

Forbidden fruit news: Yildiz aspetta un figlio (stavolta per davvero)

Yildiz si preparerà così al peggio. L’imprenditore accompagnerà la moglie in ospedale, dove gli infermieri le faranno un prelievo di sangue.

La sorpresa sarà immensa quando Argun senior rientrerà nella stanza scusandosi con lei, e dicendole che le nuove analisi avranno confermato la gravidanza. Yildiz capirà così di essere davvero incinta!

Purtroppo per lei però, il destino avrà in serbo ancora brutte sorprese. La donna perderà infatti il bambino, e inizialmente terrà per sé questo dettaglio, nel timore che il marito possa riprendere la relazione extraconiugale con l’ex moglie. Continuerà a fingersi in dolce attesa, anche se presto si renderà conto di non poter portare avanti ancora il suo inganno.

Dopo essersi fatta accompagnare da Sitki in ospedale, Yildiz comunicherà a Halit che ha perso il bambino a causa dello stress che si respira in casa loro. Il marito si mostrerà comprensivo, e la consolerà dicendole che presto potranno avere un altro erede.

Trame future Forbidden fruit: nuovi problemi per Yildiz

La reazione di Halit farà tirare un sospiro di sollievo a Yildiz, che penserà così di aver risolto i suoi problemi.

Il pericolo che il marito possa proseguire nell’idea di divorziare per ricominciare una nuova vita con Ender sembrerà scongiurato, ma attenzione, perché una nuova tempesta si starà preparando all’orizzonte.

Halit comunicherà infatti alla moglie di aver convocato alcuni esperti per fare valutare i gioielli di famiglia: come giustificherà Yildiz quei falsi? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news Forbidden fruit. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.