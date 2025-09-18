Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate della serie tv turca Forbidden fruit. Tra qualche settimana assisteremo a un evento che ci lascerà a bocca aperta: Yildiz ed Ender da acerrime nemiche diventeranno alleate. Ma cosa accadrà e perché questa trasformazione? Scopriamolo insieme.

Forbidden fruit, spoiler turchi: Yildiz si allea con Ender

Nell’attuale situazione non potremmo certo immaginare che Yildi ed Enver finiscano per allearsi, ma ciò che accadrà nei prossimi episodi Forbidden fruit spingerà le due donne a mettere da parte le antiche rivalità e unirsi per raggiungere un obiettivo comune.

La storyline prenderà il via nel momento in cui Kemal Karaca annuncerà pubblicamente la sua intenzione di sposare Zehra Argun. Yilmaz – che sarà ancora innamorata dell’ex marito – non potrà digerire il fatto che lui sposi l’odiata figliastra. L’idea delle imminenti nozze non piacerà affatto neppure a Ender, che invece temerà che questa nuova unione possa sabotare i piani che la donna avrà elaborato con il neo marito Alihan ai danni di Halit Argun.

La Çelebi deciderà così di passare all’azione, e fisserà con Yildiz di incontrarsi in un bar riservato. Qui le proporrà un’inedita alleanza, suggerendo di unire le forze per far sì che Zehra e Kemal pongano fine, una volta per tutte, alla loro relazione.

Durante il loro incontro, Ender esporrà dettagliatamente a Yildiz il suo stratagemma: per raggiungere l’obiettivo, sarà necessario che Zehra sia convinta del tradimento di Kemal. Per rendere credibile la messinscena, Ender proporrà di coinvolgere la cugina di Yildiz – la cantante İrem – impegnata in una relazione felice con il fidanzato Hakan Kurtuluş. La giovane artista verrà utilizzata come ignaro capro espiatorio. Nonostante qualche esitazione, consapevole del rischio di mettere la parente in una posizione delicata, Yildiz accetterà.

Spoiler Forbidden fruit: il piano entra nel vivo

Nel corso di una festa, Yildiz affiderà a İrem una busta da consegnare a Kemal. İrem, pur non comprendendo appieno il motivo della richiesta, deciderà di aiutare la cugina.

Tuttavia, il suo gesto scatenerà immediatamente i sospetti di Zehra, che inizierà a interrogarsi sul contenuto della misteriosa consegna al suo fidanzato. Kemal, dal canto suo, intuirà che il dono proverrà da Yildiz e – aprendo la busta e trovando un semplice foglio bianco – fiuterà l’inganno.

Il mattino seguente, Yildiz chiederà nuovamente a İrem un favore: recarsi a casa di Kemal con la scusa di recuperare una collana dimenticata. Mentre İrem si dirigerà da Kemal, Ender coglierà il momento giusto per contattare Zehra, avvisandola urgentemente che il suo compagno la starà tradendo proprio con İrem!

Il piano sarà così compiuto, e la messinscena orchestrata in ogni dettaglio, sarà pronta a scatenare una reazione a catena. Ma andrà davvero tutto come le due donne avrebbero voluto?

Anticipazioni turche Forbidden fruit: il colpo di scena finale

Hakan – sconvolto da quanto accaduto e sentendosi tradito dalle bugie della fidanzata – deciderà di porre fine alla relazione con İrem. L’uomo, ferito dai silenzi di İrem riguardo agli incontri con Kemal, non riuscirà a perdonarle di avergli nascosto la verità per ben due volte. Il sacrificio di Irem comunque non servirà a garantire la buona riuscita del piano orchestrato da Yildiz ed Enver.

Quando Zehra sorprenderà Kemal e İrem in atteggiamenti del tutto innocenti, l’uomo riuscirà a spiegarsi e smascherare la trama, rivelando a Zehra che tutto quanto sarà frutto di una macchinazione orchestrata da Yildiz. Deciso a non perdere tempo, Kemal accelererà i preparativi per il matrimonio con Zehra e – con il sostegno di Halit – la sposerà la sera stessa.

Yildiz vittima delle sue macchinazioni: news Forbidden fruit

Per Yildiz, il colpo sarà durissimo: verrà sorpresa quando Zehra e Kemal, radiosi, le comunicheranno di essere ormai marito e moglie. Tuttavia, il peggio dovrà ancora arrivare. Ender, infatti, volterà le spalle alla sua alleata e consegnerà a İrem una registrazione audio capace di dimostrare che Yildiz l’avrà coinvolta consapevolmente per impedire il matrimonio tra Zehra e Kemal.

Furiosa per aver perso Hakan a causa dei sotterfugi della cugina, İrem si recherà alla residenza Argun per affrontare Yildiz e accusarla pubblicamente di quanto accaduto. Questa rivelazione darà il via a una serie di nuovi problemi e complicazioni per Yildiz, che dovrà ora affrontare le conseguenze delle proprie macchinazioni.