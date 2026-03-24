Un nuovo colpo di scena ci attende nel serial turco Forbidden fruit. Nel corso delle prossime puntate, presto in onda su Canale 5, assisteremo al divorzio tra Yildiz Yilmaz e Halit Argun. La donna tuttavia, non resterà single a lungo visto che riceverà una proposta di matrimonio da Nadir. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Forbidden fruit: Yildiz e Halit divorziano

La travagliata storia tra Yildiz Yilmaz e Halit Argun sta per volgere al termine. Dopo molti anni di matrimonio, i due decidono di separarsi. Tutto inizia nel momento in la donna – messa in guardia da Zerrin Taşdemir – inizia a sospettare che il marito abbia un’amante.

Determinata a scoprire se davvero Halit ha un’altra donna, inizia a pedinarlo, fino a quando non lo sorprende in compagnia di Leyla, nella casa che l’imprenditore aveva acquistato per lei.

La relazione tra l’imprenditore e la sua segretaria è la goccia che fa traboccare il vaso: Yildiz – poche settimane dopo la nascita del piccolo Halitcan – non perdona al consorte questo ennesimo tradimento. Yilmaz torna a casa e ordina alla domestica Aysel di mettere in una valigia tutti gli indumenti suoi e del bimbo, poi lascia villa Argun e si rifugia a casa di Emir.

Yildiz e Halit si rivedono in un’aula di tribunale, ma stavolta la donna – prima di sciogliere il matrimonio – vuole garantirsi alcuni privilegi.

Forbidden fruit news: il prezzo del divorzio per Halit

In passato Yildiz aveva lasciato il tetto coniugale ritrovandosi senza niente, ma stavolta la donna deve pensare anche al futuro del piccolo Halitcan. Per questo motivo è determinata a ottenere dall’ex consorte un sostentamento.

Per prima cosa costringe Halit a restaurare una grande casa intestata al bambino, nella quale lei e il piccolo vanno a vivere, visto che ha ottenuto la custodia del figlio. Halit deve poi passarle un cospicuo assegno mensile.

Yildiz corteggiata da Nadir nelle prossime puntate Forbidden fruit

Ora che è tornata una donna single, Yildiz attira le attenzioni di Nadir. Kılıç – nemico numero uno di Halit Argun – non riesce a nascondere il suo interesse per la Yilmaz. Dopo un corteggiamento serrato arriva a chiederle di diventare sua moglie!

E mentre Yilmaz e Nadir potrebbero diventare una nuova coppia, anche a villa Argun non mancano le novità: Leyla ha infatti in serbo una notizia che potrebbe sconvolgere la vita di Argun senior. Di cosa si tratta? Al momento gli spoiler turchi non rivelano altro, ma siamo sicuri che si tratterà di qualcosa che ci regalerà (ancora una volta) tanti colpi di scena.