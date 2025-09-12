La situazione tra Yildiz e Halit si farà particolarmente tesa nelle prossime puntate della serie tv turca Forbidden fruit. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi la sorella di Zeynep non solo non riuscirà a tenere legato a sé l’uomo, ma vivrà anche settimane di disperazione a causa delle azioni che Halit metterà in atto contro di lei. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Forbidden fruit: Halit contro Yildiz

La separazione tra Halit e Yildiz sarà inevitabile nei prossimi episodi Forbidden fruit, e il divorzio tra i due sarà tutt’altro che consensuale. Il ricco imprenditore metterà in atto tutte le misure per colpire l’ex, e come prima cosa le porterà via suo figlio. Yildiz dovrà rinunciare alla custodia del bambino, quando lui riuscirà a dimostrare che non avrà i mezzi economici per provvedere al suo sostentamento.

La sorella di Zeynep si vedrà negare anche il diritto di vedere suo figlio e passare un po’ di tempo con lui: una decisione che peserà immensamente sulla donna.

Scelta avventata di Yildiz nelle prossime puntate Forbidden fruit

Per una madre non è certo facile rinunciare ad essere partecipe nella vita del figlio e Yildiz non farà eccezione. In preda alla disperazione per l’imposizione di non vedere il bambino, la donna si presenterà a sorpresa alla villa approfittando dell’assenza dell’ex marito.

La cosa si ripeterà più volte, fino a quando Halit non rientrerà in anticipo, sorprendendola.

La reazione dell’uomo non tarderà ad arrivare: Halit si scaglierà contro Yildiz spingendola a terra, e la inviterà a lasciare la villa e a non fare più ritorno.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Halit muore

La lite tra i due verrà osservata da Ender e Sahika, che non esiteranno a intervenire in difesa della donna. Nella colluttazione successiva sarà Halit ad avere la peggio: l’imprenditore verrà scaraventato giù dalle scale, e il volo per lui risulterà fatale.

Quando le tre donne si avvicineranno a Halit non potranno che constatarne la morte.

Assisteremo così all’uscita di scena di uno dei volti più centrali della dizi turca. La morte di Halit segnerà un punto di svolta nel serial turco, che si avvicina sempre più al gran finale di sempre. Curiosi di conoscere qualche altra news sulla soap? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.