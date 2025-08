Un nuovo colpo di scena arriverà nei prossimi episodi Forbidden fruit. La serie tv turca che ci tiene compagnia nel daytime si prepara a tenerci con il fiato sospeso con una vicenda che potrebbe avere risvolti imprevedibili. In dettaglio negli episodi futuri assisteremo all’arrivo di Kemal a Istanbul. Questo porterà molto scompiglio nella vita di Yildiz (e non solo).

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Kemal arriva a Istanbul

Kemal deciderà di partire da Bursa alla volta di Istanbul. I motivi che lo spingeranno a fare questo viaggio saranno riconducibili a un unico desiderio: vendicarsi di Yildiz. Scopriremo infatti che i due sono stati sposati, per un breve periodo di tempo, in passato.

Ma mentre lui era davvero innamorato di Yildiz, lei era pronta a fare tutto in nome della fama e del denaro. Proprio per questo non ha esitato a lasciarlo, non appena sua madre Asuman le aveva rivelato di essere stata contattata da un’agenzia di moda, che avrebbe potuto renderla ricca e famosa in poco tempo.

In seguito Yildiz aveva conosciuto e sposato Halit, “dimenticandosi” però di dire a quest’ultimo che era già sposata.

Con queste premesse siamo pronti a scommettere che l’arrivo di Kemal a Istanbul porterà molto scompiglio nella vita della protagonista.

Kemal pronto a vendicarsi nelle prossime puntate Forbidden fruit

Il desiderio di vendetta di Kemal – che ha sofferto molto dopo l’abbandono di Yildiz – si aggiunge a quello di Ender, l’ex di Halit. Questo mix esplosivo si accingerà a distruggere la vita serena della coppia.

Kemal, proprio grazie a Ender. riuscirà a conoscere l’attuale marito della sua ex moglie, a conquistare la sua fiducia e a farsi assumere come autista. La mossa dell’uomo non passerà inosservata alla sorella di Zeynep, che capirà subito i motivi che lo avranno spinto a Istanbul. Se da un lato Halit – ignaro del passato della moglie – deciderà di assumere il giovane, dall’altro Yildiz escogiterà un sistema per fermarlo e impedirgli di portare a termine la sua vendetta.

Forbidden fruit news: la contromossa di Yildiz

I dubbi di Yildiz diventeranno certezze nel momento in cui Kemal – approfittando di un momento in cui saranno da soli – la bacerà a sorpresa. Lei lo respingerà, ma questo gesto le farà capire che dovrà agire in fretta per allontanare l’uomo, prima che lui riesca a cancellare la possibilità di vivere una vita agiata con Halit.

La donna nasconderà così un prezioso gioiello nell’auto, per poi accusare Kemal di averlo sottratto. Riuscirà con questa contromossa ad annientare l’ex marito e salvaguardare il suo futuro agiato? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.