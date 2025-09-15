Novità in arrivo per i tantissimi fans della serie tv turca Forbidden fruit. Nel corso dei prossimi episodi assisteremo a un cambiamento nella vita di Erim, che vedrà la sua vita rivoluzionata dopo un incidente stradale nel quale resterà coinvolto. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni ruche Forbidden fruit: Erim provoca un incidente stradale

L’appuntamento con la dizi turca nel pomeriggio feriale di Canale 5 prosegue, e nelle puntate future di Forbidden Fruit assisteremo a un evento che avrà pesanti risvolti nella vita di Erim.

Il ragazzo si ritroverà coinvolto in un incidente d’auto, che sarà solo l’apice di una situazione preoccupante. Col passare del tempo, Erim inizierà a frequentare alcuni compagni di scuola poco raccomandabili, mostrando ribellione nei confronti del padre in diverse occasioni. Un pomeriggio, senza patente, prenderà la macchina di Halit e finirà per investire una donna, che riporterà una lesione al braccio.

Per evitare conseguenze legali per il figlio, Halit verserà una somma considerevole al figlio della donna ferita.

Decisione clamorosa nelle prossime puntate Forbidden fruit

Quanto accaduto però rappresenterà un’opportunità per Ender, che sfrutterà la situazione per portare avanti i propri piani, sostenendo che la villa di Halit non sia l’ambiente migliore per la crescita di Erim. Dopo aver ricevuto il supporto di Alihan, Ender avvierà la richiesta di custodia legale del ragazzo. Questa decisione non sarà gradita da Halit, che, tuttavia, si convincerà che suo figlio, davanti al giudice, avrebbe potuto scegliere di restare con lui.

Il ragazzo si mostrerà invece favorevole di questa scelta, anche se prometterà comunque di restare vicino a suo padre Halit. Si aprirà così un nuovo capitolo per il giovane, che lo vedrà vivere costantemente al fianco della madre e del nuovo compagno di lei.

Manterrà comunque la promessa fatta al padre biologico, oppure questo sarà l’inizio di un allontanamento tra il giovane e il genitore? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler ci porteranno ulteriori news della dizi turca. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.