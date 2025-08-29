Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e dopo averci regalato trame avvincenti che ci hanno accompagnato nei caldi pomeriggi d’agosto, si prepara a “indossare” una veste autunnale, che ci riserverà molti colpi di scena mentre il clima esterno si farà via via più gradevole. Cosa accadrà nell’ottava settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 1° al 5 settembre.

Forbidden fruit, trame al 5 settembre

Halit torna a casa, ma questo non basta per allentare la tensione con Yildiz, che invece rimane altissima.

Ender intanto prova a fare ingelosire l’ex, flirtando con Bulent. Subito dopo la donna fa una proposta a Halit: offrire del denaro a Yildiz perchè se ne vada. Yildiz accetterà i soldi oppure resterà con lui? Ender è convinta che la rivale non esiterà a intascare la grossa somma di denaro, ma il suo piano per metterla alla prova fallisce.

Kemal ascolta la conversazione tra i due e corre ad avvertire Yildiz, che a quel punto affronta il marito dicendogli che non vuole i suoi soldi ma il suo amore.

Brutta sorpresa per Zeynep nei prossimi episodi Forbidden fruit

Hira accetta l’invito al ristorante di Zeynep, Caner ed Emir. I tre sono in attesa che lei arrivi, e si chiedono chi sia l’uomo del quale è innamorata. Come promesso a Zeynep, Hira inviterà anche lui a cena.

Quando la coppia arriva però, tutti rimangono sconvolti nello scoprire che si tratta di Alihan.

Zeynep, profondamente ferita, viene consolata da Caner.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 5 settembre

Ancora sconvolta dopo la scoperta che Alihan esce con Hira, Zeynep si trova ad affrontare un’altra questione delicata. La nuova storyline prende il via nel momento in cui Kemal si reca da Yildiz, per dirle che non riesce più a sopportare quella situazione e che ha deciso di lasciare il lavoro.

Lei lo prega di ripensarci e – travolta dall’emozione – si lascia andare a un bacio. La scena viene vista proprio da Zeynep, che subito dopo affronta la sorella. Poco dopo lo stesso Kemal si presenta da Zeynep, per invitarla a chiarirsi con Yildiz. Nel corso della conversazione lui ammette di amarla ancora.

Kemal – sempre più convinto che Yildiz stia con Halit solo per i suoi soldi – promette poi di allontanarsi, ma in realtà scopriamo che porta avanti un doppio gioco con Ender.

Yildiz confessa alla sorella di essersi lasciata andare con Kemal solo dopo che lui l’aveva aiutata a smascherare l’inganno di Ender, ma ribadisce di non amarlo. La donna prosegue dicendo che non divorzierà da Halit finché non si sarà garantita la sicurezza economica per entrambe.

Nuovo tranello per Yildiz nelle prossime puntate Forbidden fruit

Mentre Zeynep fa fatica ad accettare la relazione tra Alihan e Hira, l’amica le confessa di essere davvero innamorata di lui.

Kemal intanto, si guarda bene dal mantenere la promessa fatta di allontanarsi, ma anzi si riavvicina a Yildiz e le propone di fuggire insieme. Lei è indecisa. Poco dopo Zehra partecipa a una serata tra amici, accompagnata da Kemal. La donna finisce per bere un po’ troppo e lui la riaccompagna a casa. Yildiz non gradisce affatto la scena a cui assiste, e si accendono nuove tensioni in famiglia.

Alihan e Zeynep tornano insieme, news Forbidden fruit

Yildiz e Zeynep discutono dei loro sentimenti, ma la discussione viene interrotta dall’arrivo di Hira. Quest’ultima rivela loro una notizia sconvolgente: ha appena trovato in casa di Alihan degli anelli di fidanzamento con incisa una data.

Questo particolare fa capire a Zeynep che l’anello era in realtà destinato a lei. La donna infatti ricorda che Alihan l’ha lasciata due giorni dopo quella data. Sconvolta dalla scoperta che Alihan voleva chiederle di sposarlo, confessa tutto a Hira, che si sente così tradita sia dall’amica che dall’uomo che ama. Più tardi, Hakan accompagna Zeynep da Alihan. I due si riconciliano e lui le chiede davvero di sposarlo. Lei accetta.

Alihan lascia Hira, che però non prende affatto bene la cosa. Sentendosi tradita e umiliata dai due, la donna giura vendetta.

Cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Emir rivela a Caner che ha intrapreso una corrispondenza con Lila, mentre Ender elabora un piano per riuscire a incontrare Erdem Bilir. I due si incontrano – ufficialmente per affari – ma il loro incontro cela in realtà secondi fini.

Yildiz rifiuta la proposta di Kemal di fuggire insieme e ricominciare, e sceglie di restare accanto a Halit. Kemal a quel punto si presenta da Halit per rassegnare le dimissioni.