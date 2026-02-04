Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 7 al 13 febbraio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troveremo il piano di Sahika per estromettere Yildiz, uno stratagemma che sembrerà dare i suoi frutti, visto che la donna verrà effettivamente trasferita negli alloggi della servitù. Ma cosa accadrà? Scopriamo in dettaglio le trame settimanali Forbidden fruit.

Anticipazioni Forbidden fruit: Sahika vuol estromettere Yildiz

Sahika cerca di estromettere Yildiz sfruttando il grande desiderio di Halit di avere un figlio maschio. La nuova arrivata può contare sull’aiuto di Erim.

Proprio grazie a questìultimo, Sahika pensa di riuscire a convincere Halit a segregare Yildiz negli alloggi della servitù, isolandola così dal resto della famiglia. Il suo stratagemma riesce, e Yildiz viene effettivamente trasferita nelle stanze dei domestici.

Yigit conquista la stima di tutti nelle prossime puntate Forbidden fruit

Quando si scopre che il computer di Zehra è stato hackerato, e il suo lavoro cancellato, Yildiz interviene e riesce a recuperare l’intero manoscritto del libro. Questo le fa ottenere l’approvazione e la stima di tutti.

Subito dopo la stessa Yildiz ricorda che è stata Ender a convincerla a tornare e a riprendersi il suo posto in famiglia. E mentre Sahika continua a muovere i fili di un suo piano ben orchestrato, Yildiz medita di vendicarsi su di lei e su Halit.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Sahika continua a tramare nell’ombra, e dopo aver convinto Yigit a sedurre Lila, procura a Zehra un contatto con una casa editrice. In realtà questa rifiuterà il manoscritto, e sarà Akin, un altro editore sull’orlo della bancarotta, a offrirsi per pubblicarlo in cambio di un anticipo molto alto.

Zehra è al settimo cielo e comunica la novità alla sua famiglia, scontrandosi con suo padre che invece – piuttosto scettico – la avverte dicendole che potrebbe essere stata truffata. In seguito tuttavia ladonna scopre che le copie sono davvero in fase di stampa.

Leyla incontra Kaner in una boutique dove intende candidarsi per un lavoro. Quando esce si imbatte in Caner e gli chiede aiuto. Lui accetta di raccomandarla a Kaya.