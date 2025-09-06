Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e dopo averci regalato trame avvincenti nelle scorse settimane, si prepara a “indossare” una veste autunnale che la vedrà protagonista sette giorni su sette. Come vi avevamo anticipato infatti, la serie tv turca approda anche nel weekend della rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà nella nona settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 6 al 12 settembre.

Forbidden fruit, trame al 12 settembre

Halit è sconvolto, dopo aver saputo che Kemal sta per arrivare in ufficio. L’imprenditore trova conforto in Ender, che non tarda ad approfittare della situazione. Dopo essersi fotografata accanto a Halit, invia gli scatti a Yildiz.

Quest’ultima si sente tradita e ingannata, e affronta il marito. Lo shock però è talmente frte, che la giovane donna sviene durante il confronto.

Ricoverata in ospedale, riceve dai medici una notizia sconvolgente: a causarle lo svenimento non sarebbe stato lo shock, ma la gravidanza. Yildiz è incinta?

La risposta arriva poco dopo, quando grazie a un flashback scopriamo che è stata lei stessa a manipolare i risultati delle analisi per evitare il divorzio da Halit.

I progetti di Alihan nei prossimi episodi Forbidden fruit

La relazione tra Alihan e Zeynep sta andando avanti nel migliore dei modi, e l’uomo decide di parlare con la sorella Zerrin. Quest’ultima ribadisce di essere contraria al loro rapporto. Le parole di Zerrin feriscono profondamente Alihan, che sembra però deciso a portare la relazione a un livello superiore.

L’uomo porta Zeynep in una tenuta in campagna e le rivela di aver già acquistato quella proprietà. Alihan intende trasferire lì l’azienda e viverci con lei e tre cani.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 12 settembre

Halit comunica al figlio Erim che presto avrà un fratello, ma la notizia che Yildiz aspetta un figlio non rende particolarmente felice il ragazzo, che avrebbe invece voluto rivedere il padre accanto a Ender.

L’ex di Halit invece, reagisce molto male alla notizia della gravidanza, e ritiene che si tratti dell’ennesimo inganno della donna nei confronti del marito. Decisa a scoprire la verità, si introduce nello studio del dottor Yusuf e porta via la cartella clinica di Yildiz. I suoi sospetti vengono confermati: la gravidanza della rivale è solo una messinscena.

Ender corre da Halit per svelargli l’inganno, ma lui stenta a crederle. A quel punto lei gli consiglia di far ripetere gli esami alla moglie.

Yildiz deve così effettuare un nuovo test, e mentre attende il responso già immagina la reazione del marito ingannato. La sua sorpresa è grande quando il medico le conferma la gravidanza.

Forte del suo stato (stavolta vero) Yildiz chiede al marito di licenziare Ender, incolpandola di aver falsificato i primi esami. Lui la accontenta, provocando forti tensioni nell’ex moglie, che decide di allearsi con Hakan per vendicarsi. Poco dopo – per farsi perdonare dei suoi sospetti – Halit decide di regalare alla moglie un gioiello. In negozio però incontra di nuovo Ender.

Cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?