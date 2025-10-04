Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella tredicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 6 al 10 ottobre.

Forbidden fruit, trame al 10 ottobre

Nonostante il matrimonio di Alihan con Ender, i sentimenti tra lui e Zeynep rimangono intensi e difficili da reprimere. Durante una cena, la tensione culmina in un confronto pubblico, in cui Ender affronta entrambi, generando imbarazzo e scandalo.

Il matrimonio tra Alihan ed Ender si rivela essere solo una facciata, ma la donna è determinata a mantenere le apparenze e, quando sorprende Alihan con Zeynep, lo minaccia apertamente. Alihan, però, non intende rinunciare al suo amore per Zeynep e costringe Ender ad affrontare una verità scomoda: non accetterà mai le sue condizioni.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 10 ottobre

Nel frattempo, Yildiz, infelice accanto a Halit, prende una decisione drastica: lasciare la casa e recarsi da Kemal per esprimergli i propri sentimenti.

Con grande sorpresa, scopre che proprio in quel momento si sta celebrando il matrimonio tra Kemal e Zehra. Quando gli sposi stanno per pronunciare il fatidico “sì”, la cerimonia viene interrotta da una telefonata che annuncia un incidente: Erim ha investito una donna che appare in condizioni gravissime, scatenando panico nella famiglia.

Poco dopo, al commissariato di polizia, emerge che la donna investita da Erim è sopravvissuta, ma il giovane rischia comunque gravi conseguenze legali. Osman, il figlio della vittima, richiede a Halit una somma considerevole di denaro per evitare una denuncia.

Zeynep esce con Dundar nei prossimi episodi Forbidden fruit

Durante una festa aziendale, una lotteria premia Dundar con una cena insieme a Zeynep.

Alihan, furioso, cerca di dissuaderla dall’accettare l’invito, ma Zeynep, per provocarlo, decide di uscire con Dundar, lasciandolo amareggiato.

Forbidden fruit, news settimanali della dizi turca di Canale 5

Yildiz, disperata, confida a Zeynep che Kemal sposerà Zehra, mentre Halit le rivela che Kemal lo supporterà nella contesa contro Ender e Alihan, a patto che la data del matrimonio rimanga segreta, per non dare tempo ai rivali di reagire. Hakan chiede a Caner di raccogliere informazioni su di loro.

Infine, Ender scopre, frugando in bagno, i farmaci che Alihan assume per gestire i suoi attacchi di panico e poi incontra Zerrin per cercare di convincerla a riprendere il controllo della situazione, evitando di schierarsi con Halit.