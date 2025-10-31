Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella diciassettesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 3 al 7 novembre.

Forbidden fruit, trame al 7 novembre

Irem è furiosa e accusa Yildiz di averla ingannata e tradita per il suo personale interesse. Zeynep si schiera in difesa della sorella, assumendosi le sue colpe. La situazione però cambia quando Irem le confida che Yildiz non ha esitato ad allearsi con Ender – la sua peggior nemica – pur di riconquistare Kemal.

Quando Zeynep scopre cosa ha fatto la sorella, la respinge con parole dure. Invano Yildiz prova ad avvicinarla, per spiegarle i motivi dei suoi gesti.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 7 novembre

Yildiz è distrutta: non solo il suo piano è fallito e Kemal ha sposato Zehra, ma ha perso anche sua sorella Zeynep, che non sembra affatto disposta a concederle il perdono. La donna non ha alcun dubbio, e ritiene Ender responsabile di quanto accaduto.

Dopo essersi alleata con la sua peggior nemica, Yildiz torna così ad allontanarsi da lei e le giura vendetta. L’operato di Ender d’altronde, non sembra convincere neppure suo fratello Caner. Se fino a questo momento il ragazzo si era sempre schierato dalla parte della sorella, stavolta pensa che lei sia andata troppo oltre.