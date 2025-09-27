Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella dodicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre.
Forbidden fruit, trame al 3 ottobre
Dundar si dirige verso la casa di Zeynep con l’intento di chiederle scusa. Tuttavia, all’interno dell’abitazione, si imbatte in Caner ed Emir, i quali, travestiti per uno scherzo, lo spaventano a tal punto che egli estrae una pistola, minacciandoli.
L’improvviso arrivo di Zeynep cerca di placare la tensione, ma nella confusione Kaju, il cane, riesce a scappare. Successivamente, una volta ritrovato, Alihan decide di tenerlo con sé, convinto della propria capacità di occuparsene, ma questa scelta suscita l’irritazione di Ender, contraria alla presenza di un animale in casa, costringendo Alihan a riconsiderare la sua decisione.
Trame Forbidden fruit, spoiler al 3 ottobre
Nel frattempo, Yildiz ha un acceso confronto con Halit a causa delle critiche rivolte agli amici di Erim, decidendo di allontanarsi dalla situazione trasferendosi temporaneamente a Sapanca. Kemal, saputa la notizia, la raggiunge, ma rischiano di essere scoperti da Halit, il quale si è recato lì per persuadere Yildiz a tornare a Istanbul.
Parallelamente, Ender continua a portare avanti i suoi piani per svelare i segreti di Alihan.
Lila ha appuntamento con Emir nei prossimi episodi Forbidden fruit
Yildiz visita Zeynep nel suo nuovo ufficio e, al momento dell’uscita, notano Lila che finge di voler incontrare lo zio, mentre in realtà ha un appuntamento con Emir.
La giovane rivela che Zerrin desidera invitarli a cena, creando disagio per Emir e Caner a causa delle molteplici bugie raccontate alla donna. Caner si offre di aiutare i due, ma solo se riceverà un adeguato supporto. Yildiz contatta Kemal, preoccupata che lui possa nutrire rancore nei suoi confronti, ma le sue parole non rispecchiano le aspettative di lei. Nel frattempo, Zehra sembra avvicinarsi sempre di più a Kemal.
Forbidden fruit, news settimanali
In casa Argun, Erim continua a fronteggiare difficoltà con i compagni di scuola, mentre le tensioni con Halit aumentano. Anche la convivenza tra Ender e Alihan si fa complessa, mettendo alla prova la pazienza di quest’ultimo.
Sul fronte affettivo, Yildiz si sente sempre più oppressa dal controllo di Halit, in particolare sul piano economico, alimentando la sua insoddisfazione, che nasconde un segreto capace di sconvolgere gli equilibri familiari.
Zeynep confida a Halit i suoi sospetti riguardo ad Alihan, temendo che stia acquistando azioni della società tramite canali esteri.