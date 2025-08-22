Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 regalandoci anche nei caldi pomeriggi d’agosto trame avvincenti. Cosa accadrà nella settima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 25 al 29 agosto.

Forbidden fruit, trame al 29 agosto

Le conseguenze delle affermazioni di Zehra alla festa di Alihan producono effetti drammatici. La donna – quando Cem ha annunciato ufficialmente la sua relazione con Zeynep – è intervenuta dicendo di aver visto lei baciare Alihan.

Zeynep a quel punto decide di sparire senza lasciare traccia, lasciando dietro di sé solo molta preoccupazione. Alihan va nel panico e Yildiz è in pensiero per la sorella. Dove è andata Zeynep? Per rintracciarla la donna chiede aiuto al marito, ma Halit è molto più preoccupato delle conseguenze di quella rivelazione sulla famiglia Argun, di quanto lo sia per le sorti di Zeynep. Come unico aiuto, Halit consiglia alla moglie di rivolgersi a Kemal.

Zeynep tenta di riavvicinarsi a Cem nei prossimi episodi Forbidden fruit

Dopo lunghe ore di ricerche, finalmente i due ritrovano Zeynep. La giovane – assalita da un profondo senso di colpa – cerca di ricucire il suo rapporto con Cem.

La ragazza è profondamente scossa da quanto accaduto alla festa, e prova a tenere Alihan a distanza, accusandolo di procurarle solo dolore. Cem intanto si rende conto che la donna che ama non prova per lui lo stesso sentimento e – dimostrando una maturità sorprendente – le propone di restarle accanto solo come amico.

Poco dopo Zerrin parla con lei, e cerca di metterla in guardia dall’instabilità emotiva di Alihan. Quest’ultimo intanto assume Emir, che si è recato nei suoi uffici in cerca di un nuovo impego, ma gli impone regole molto rigide.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 29 agosto: Ender prova a sfruttare la situazione

Nel frattempo la reazione di Halit alla sua scomparsa, offre a Ender la possibilità di allontanare ulteriormente l’ex da Yildiz. Ender elabora un piano che preveder la complicità di Zerrin e Zehra. Chiede poi a Kemal di spiarlo.

Le due donne si contendono Halit, mentre una terza figura femminile potrebbe battere entrambe sul tempo. La vicinanza dell’uomo a Defne preoccupa Yildiz, che per fugare i suoi dubbi accetta l’invito del marito a una cena romantica. Poco dopo è Ender a fare i conti con un attacco di gelosia. La donna – sempre più determinata a riconquistare l’ex – affronta Defne in un duro faccia a faccia.

Ma Defne è pronta a tutto per conquistare il cuore di Halit, e arriva a rivelargli che Yildiz ha usato la sua carta di credito per sottrargli denaro a sua insaputa. Questo provoca un nuovo litigio nella coppia, al termine del quale l’uomo lascia la villa e si trasferisce in albergo. Ender lo raggiunge e i due passano la notte insieme. Yildiz è distrutta, e confida a sua sorella la sua intenzione di trovarsi un lavoro, nonostante il parere contrario del marito, per poter avere un’indipendenza economica. Grazie a Kemal riesce a ottenerlo.

Il piano di Ender nelle prossime puntate Forbidden fruit

Nonostante le interferenze di Defne, Ender è pronta a tutto pur di riconquistare un posto speciale nel cuore dell’ex, e per agevolarlo negli affari organizza un incontro tra Zehra e Osman. Quest’ultimo è un noto seduttore, e la sua mossa dovrebbe portare a ottenere un vantaggioso progetto per Halit. L’imprenditore però scopre tutto, e le impone di interrompere i rapporti con lui.

La mossa di Ender tuttavia, produce effetti positivi nei suoi affari, visto che l’uomo riesce a siglare un accordo molto vantaggioso.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Alihan tenta di riconquistare Zeynep, ma lei ribadisce la fine definitiva della loro storia.

Emir resta molto colpito da Lila, ma Zeynep e Caner lo convincono a rimanere con i piedi per terra, dicendogli che si tratta di una storia d’amore impossibile.

Con un mix di giochi di coperture e piccoli inganni, Caner prova ad avvicinarsi a Zeynep, mentre Hira propone alla giovane donna un’uscita per distrarsi. Alla serata si aggiungono anche Emir e Caner. A sorpresa Zeynep invita Hira a far partecipare anche il ragazzo di cui è segretamente innamorata. La presenza di quest’ultimo potrebbe però aprire nuovi scenari sentimentali.

Per scoprire di più dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news Forbidden fruit, ma possiamo anticiparvi che non mancheranno altri colpi di scena. Curiosi di scoprirli insieme a noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.