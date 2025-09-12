Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv lascia il weekend alla “cugina” turca La forza di una donna, e mantiene il suo spazio dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella decima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 15 al 19 settembre.

Forbidden fruit, trame al 19 settembre

La convivenza tra Halit e Asuman è ormai impossibile, e la madre di Zeynep e Yildiz decide di lasciare la città e tornare a Bursa. La figlia maggiore la accompagna alla stazione, ma sulla via del ritorno finge di sentirsi male. Soccorsa da Sitki, Yildiz viene condotta in ospedale.

Nel frattempo Zeynep è turbata dal comportamento di Alihan. L’uomo appare sempre più nervoso e la donna teme lui e Hakan stiano nascondendo qualcosa su Halit.

Le cose per Yildiz si mettono male, e la donna perde il figlio che portava in grembo. Furiosa con Halit, lo accusa di essere lui il responsabile di tutto. L’uomo ha cacciato di casa sua madre, procurandole uno choc che è stato fatale per il nascituro. Mortificato dalle accuse, Halit cerca di farsi perdonare regalandole un appartamento ad Asuman in un elegante quartiere di Bodrum. Yildiz può comunque contare sull’appoggio della sorella: Zeynep non la lascia sola in un momento così difficile.

Sorprendente mossa di Halit nei prossimi episodi Forbidden fruit

Halit fa valutare i gioielli di Yildiz e scopre che tra i preziosi ci sono alcuni falsi, abilmente contraffatti. L’uomo è deciso a vederci chiaro, e si appresta a controllare i filmati del sistema di sicurezza. Quando scopre che il sistema è stato manomesso, interpella un tecnico, che gli conferma che il furto dei preziosi può essere avvenuto solo con la complicità di qualcuno del personale.

A quel punto Halit – senza pensarci due volte – licenzia in tronco domestici e guardie. Aysel però sa qualcosa che potrebbe mettere nei guai la stessa Yildiz, e prima di andarsene la minaccia di rivelare a Halit ciò che sa. Messa alle strette, la donna chiede aiuto a Kemal perché le dia una mano a far reintegrare Aysel.

Il furto di gioielli intanto insospettisce Ender, che decide di indagare. La donna si reca dal gioielliere Saffet per avere informazioni, ma l’uomo si mostra reticente a collaborare.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 19 settembre

Il legame tra Zehra e Kemal si intensifica, e la ragazza gli confida le sue difficoltà con il padre, spiegandogli che lui è diventato un importante punto di riferimento.

Nel frattempo Hakan riesce a superare la sua timidezza, e invita Irem a bere un caffè. L’incontro ravvicinato tra i due però, non fa che evidenziare ancor più le grandi differenze tra loro.

Ender e Caner ricevono una misteriosa busta. Il mittente, anonimo, ha messo al suo interno delle importanti informazioni sul passato di Yildiz. Chi l’ha spedita e perché? Prima di usare le notizie appena apprese, i due vogliono capire chi sia l’autore e passano la giornata a indagare. Ender e Caner sospettano che possa trattarsi di una trappola organizzata dalla stessa Yildiz.

Forbidden fruit, news settimanali

Alihan è sempre più assorbito dal lavoro e finisce per trascurare Zeynep, che inizia a pensare che il suo distacco non sia dovuto solo agli impegni professionali.

In ufficio Zerrin incontra Emir e Lila. La giovane gli presenta Emir come il suo fidanzato. Colto alla sprovvista, il ragazzo finge di essere l’erede di una prestigiosa famiglia, nonché un dirigente nella società di Alihan.

Quest’ultimo nel frattempo cerca di portare avanti il piano elaborato con Hakan: impossessarsi delle azioni di Halit utilizzando delle società straniere per non destare sospetti. Halit però inizia a fiutare l’inganno.

Il vero colpo di scena arriva nelle ultime puntate settimanali Forbidden fruit, quando Zeynep – dopo aver riflettuto a lungo – decide di accettare la proposta di matrimonio di Alihan. La giovane organizza una festa a sorpresa, aiutata da Irem ed Emir. Proprio durante i festeggiamenti intende dare ufficialmente la notizia. Mentre Alihan cerca più volte di contattarla per parlarle con urgenza, lei ignora le chiamate per non rovinare l’effetto sorpresa.

Arriva infine il momento tanto atteso: durante la festa, davanti a tutti gli invitati, Zeynep dichiara ad Alihan il suo amore e annuncia di voler accettare la sua proposta di matrimonio.