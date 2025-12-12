Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al sabato in daytime. Cosa accadrà nella ventesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 15 al 19 dicembre.

Forbidden fruit, trame al 19 dicembre

Alihan parla con Yildiz, e quest’ultima gli rivela che le foto compromettenti con Ender erano solo una montatura, Se con questa rivelazione sperava di smuoverlo, Yildiz rimane delusa. Lui infatti si dice sicuro di non avere più alcuna chance con Zeynep, ed è sempre più deciso a partire. Hakan passa da lui a salutarlo.

Intanto arriva il giorno del matrimonio tra Dundar e Zeynep, e mentre lo sposo è indaffarato a curare gli ultimi dettagli, lei si prepara con l’aiuto della sorella e di Asuman.

Forbidden fruit news: Zeynep fugge via poco prima delle nozze

Con grande stupore di Zeynep, Alihan si presenta poco prima delle nozze per darle un ultimo saluto.

Ormai tutto è pronto, e gli invitati stanno aspettando la sposa, ma lei all’ultimo minuto ha un ripensamento, e scappa via sperando di raggiungere Alihan prima che sia troppo tardi.

Quando Dundar scopre che la sua futura moglie è scappata per un altro, si infuria e inizia a cercarli freneticamente per far pagare loro l’umiliazione subita.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 19 dicembre

Asuman consiglia a Zeynep di non incontrare Dundar da sola, perché teme per la sua incolumità, ma lei insiste per andare a scusarsi del suo comportamento. Stranamente l’uomo appare molto calmo e comprensivo.

Zeynep e Alihan iniziano a cercare una casa dove andare a vivere insieme.

Ender e Kaya si incontrano in un locale, e le amiche della ragazza non possono trattenere i commenti su quell’uomo decisamente affascinante. Nel corso di una cena di lavoro, Kaya riceve delle avances, e la cosa fa ingelosire Ender.

Forbidden fruit, news al 19 dicembre

Il padre di Yildiz, Mustafà, va da Halit per chiedere più soldi per il suo silenzio. uando quest’ultimo rifiuta, l’uomo va dalla figlia e le racconta la sua versione dei fatti. Lei però capisce che il padre si è riavvicinato solo per interesse e lo invita ad andarsene e non farsi più vedere. Mustafà tuttavia sembra non avere alcuna intenzione di cedere.

Più tardi Mustafà si reca da Asuman per minacciarla: se non gli darà i soldi che gli ha promesso, dirà tutta la verità a Yildiz e a Zeynep.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Tulin sembra soddisfatta nel vedere che Ender perde il controllo, e confida a Kaya uno sconvolgente segreto.

Intanto Dundar chiama Zeynep e le chiede un nuovo confronto: stavolta però lui ha intenzione di essere tutt’altro che comprensivo.