Tra i protagonisti indimenticabili nella storia di Grande Fratello, Floriana Secondi torna a raccontarsi svelando i repentini cambiamenti vissuti nella sua vita, oltre lo spazio e il tempo del reality show.

Grande Fratello, l’ex gieffina Floriana Secondi torna a raccontarsi in TV

Ospite in un collegamento con lo studio di La volta buona, trasmesso in diretta sulle reti TV e streaming Rai, direttamente da un bar Floriana Secondi svela – a grande sorpresa per i fan e non solo- la sua nuova vita da barista, ormai lontana dai riflettori del piccolo schermo.

L’ex icona televisiva capitolina, uscita dalla Casa di Cinecittà e tra i più amati concorrenti nella storia del gioco di Grande Fratello, é tornata allo status di una comune “nip”, lavorando dietro ad un bancone di un bar, per potersi guadagnare da vivere. Raggiunta dalla produzione del talk show di Caterina Balivo, Floriana rivela:

“Faccio la barista, cameriera, passo lo straccio. Sono stata esiliata in questo posto in provincia di Roma, ad Ardea. Sto cercando di prendere il meglio che la vita mi dà”.

Ma non é tutto. Senza nascondere i repentini cambiamenti di vita, vissuti ormai lontana dalle scene del piccolo schermo, Floriana poi ammette di non sentirsi baciata dalla fortuna nella vita di tutti i giorni. Questo, nonostante la parentesi in un recente passato vissuta da concorrente al gioco della Casa più spiata d’Italia, di Grande Fratello:

“La serenità forse non mi appartiene, non sono destinata . La vita come mi suona, io gli canto. Ho avuto troppe disgrazie ultimamente e ho risposto come meglio sono riuscita”.

L’intervista dell’ex gieffina, a La volta buona, svela una scoperta inaspettata

E le dichiarazioni inaspettate dell’ex gieffina, infine, rivelano una scoperta positiva nella vita di Floriana Secondi, ossia l’esistenza di un ritrovato parente:

“Mio fratello carnale vive a Londra, non lo vedo da 10 anni. Mia sorella è mamma di due bambine. Poi in questi anni ho scoperto un fratello che non sapevo di avere. Ha 38 anni, abbiamo la stessa mamma e mi somiglia tanto devo essere sincera; è stato adottato. Anche caratterialmente è tosto”.