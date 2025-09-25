Al via la nuova stagione delle fiction Rai. Ad inaugurarla a partire da giovedì 25 settembre in prima serata su Raiuno sarà “La ricetta della felicità”, miniserie composta da quattro episodi che racconta un’amicizia tra donne e il loro desiderio di ripartire sullo sfondo della riviera romagnola. Sotto la regia di Giacomo Campiotti e realizzata da Rai Fiction in collaborazione con Stand by Me, la produzione vede protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Le due attrici danno vita, con grande intensità, a un percorso emotivo che oscilla tra momenti di delicatezza e riflessioni profonde. Oltre a loro nel cast anche Flavio Parenti, Andrea Roncato, Valeria Fabrizi, Nicky Passerella ed Emma Benini con la partecipazione straordinaria di Orietta Berti.

“La ricetta della felicità”, intervista esclusiva a Flavio Parenti

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Flavio Parenti. Nella serie interpreta Enrico, marito di Marta, interpretata da Cristiana Capotondi, che viene coinvolto in un’indagine per riciclaggio e che scompare misteriosamente. Un personaggio diverso da quelli che Parenti ha finora interpretato, come ha sottolineato ai nostri microfoni: “Enrico è un patriarca, non ha nulla del principe azzurro. E’ un uomo che regge il peso della famiglia e si porta dietro dei grandi segreti che man mano verranno a gala. E’ stato interessante interpretarlo anche per la mia carriera perché inizio ad interpretare personaggi che hanno un peso. Sono curioso di capire come verrà recepito da parte del pubblico”. Sulle affinità con lui, Flavio confessa: “Io sono in una botte di sensibilità e fragilità invece Enrico è un uomo duro, ha una corazza impenetrabile dietro la quale vi è tutto quello che ha fatto per la famiglia, nel bene e nel male”.

Flavio Parenti ha poi espresso preoccupazione per l’eccessivo utilizzo dei social media: “Mia figlia ha otto anni, non usa ancora i social. Credo che molto dipenda dal modo in cui usano questi strumenti che di per sé non sono malvagi. E’ importante trovare un equilibrio, non è che i social siano giusti o sbagliati a monte ma è sbagliato l’utilizzo che uno ne fa. A tal proposito bisogna metterci il buon senso”.

Un tema importante della serie è quello del cambiamento. A tal proposito, Flavio Parenti ha dichiarato: “Da artista il cambiamento è qualcosa che io cerco. Quando facevo l’assistente alla regia, uno dei miei maestri un giorno mi lasciò un biglietto in cui scrisse “Grazie Flavio per quello che hai fatto e che farai ancora e ricorda: è proprio quando tu dici che è troppo che comincia il lavoro”. Quel messaggio mi ha fatto capire quanto fosse importante abbracciare il cambiamento, spingersi fuori la propria comfort zone”.

Intanto, Parenti è anche protagonista de “Il Paradiso delle Signore“. L’attore ci ha dato qualche anticipazione sul personaggio di Tancredi: “Tancredi è sempre stato un personaggio sul confine, più verso il cattivo e ora si ritrova in una situazione in cui vuole cambiare a tutti i costi ma l’etichetta che ha addosso lo precede. Anche quando prova a fare qualcosa di buono gli altri lo guardano con sospetto. Parto ogni stagione con l’idea che Tancredi sarà redento ma ogni volta cade. Devo dire però che ne ha passate di cotte e di crude, ora ha toccato il fondo e per lui è arrivato il momento di risalire. Se lo merita perché dietro a questa incapacità di gestire l’amore c’è un uomo con una sua sensibilità e una visione del mondo nobile”.